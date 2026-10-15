팁토우 운영사 프루트풀, '위시 글레이즈 틴트'로 일본 세븐일레븐 입점

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 색조 브랜드 팁토우(TIPTOE) 운영사 프루트풀은 일본 전국 세븐일레븐 매장에 입점해 '위시 글레이즈 틴트' 판매를 시작했다고 밝혔다. 이번 입점은 큐텐재팬이 기획한 K뷰티 브랜드 중심의 '큐텐픽(Qoo10 Pick)' 코너를 통해서 이뤄졌다.
프루트풀은 지난달부터 세븐일레븐을 통해 '위시 글레이즈 틴트' 판매를 본격화했다. 이번 입점으로 프루트풀은 핸즈(HANDS), 로프트(LOFT) 등 일본 주요 오프라인 유통망 3곳에 진출했다.
이번에 판매되는 제품은 팁토우 '위시 글레이즈 틴트' 4종이다. 지난해 7월 출시된 이 제품은 국내에서 인기를 얻었으며, 일본 큐텐픽 세븐일레븐 판매 순위에서 런칭 일주일 만에 1위를 기록했다.
큐텐픽은 이베이재팬이 운영하는 큐텐재팬과 세븐일레븐 재팬이 협업한 K뷰티 큐레이션 코너다. 큐텐재팬은 구매 데이터를 기반으로 일본 소비자 반응이 좋은 브랜드를 선별해 지난해 9월부터 일부 매장에서 테스트 판매를 진행했다.
이를 바탕으로 지난달 26일부터 일본 전국 세븐일레븐 취급 점포로 확대했다. 팁토우 외 스킨1004, 그로우어스, 파넬 등 8개 브랜드가 입점했다.
프루트풀은 팁토우의 일본 오프라인 유통망 확장을 이어가고 있다. 지난해 12월 일본 핸즈 전점에 입점했으며, 올해 2분기에는 로프트에 진출했다. 올해 4분기에는 일본 돈키호테 입점을 예정하고 있으며, 내년 초에는 일본 세븐일레븐 입점 점포 수를 두 배로 늘릴 계획이다.
이상빈 프루트풀 대표는 "팁토우가 일본 시장에서 소비자 데이터로 경쟁력을 인정받았다는 점에서 이번 입점은 의미가 크다"며 "세븐일레븐 입점을 계기로 일본 소비자들과의 접점을 확대해 팁토우 브랜드와 제품을 알리는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.
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