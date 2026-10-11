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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기도안성교육지원청이 안성 LS미래원에서 지역 내 '2026 안성 5279 관계개선지원단' 위원 25명을 대상으로 2차 역량 강화 연수를 개최했다.

11일 지원청에 따르면 이번 연수는 학교폭력과 교육활동 침해, 학생 인권 침해 등 복잡해지는 학교 내 갈등 사안을 사법적 처벌 중심이 아닌 회복적 정의에 기반해 교육적으로 해결하고 현장 밀착형 조기 개입 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

안성교육지원청, 5279 관계개선지원단 역량 강화 연수 모습[사진=안성교육지원청]

연수는 실제 현장에서 활용 가능한 실습 중심 프로그램으로 진행됐다.

오전에는 마음교육상담센터 엄기홍 대표가 강사로 나서 '화해·중재 서클의 이해 및 운영 실습'을 주제로 갈등 당사자 간 대화 모임 운영 기법을 소개했다.

이어 오후에는 죽화초등학교 정찬조 교장의 진행으로 실제 사례를 바탕으로 한 분임토의를 실시하며 안성형 갈등 중재 방안과 지원단 간 협력 네트워크 활성화 방안을 논의했다.

지원청은 이번 연수를 통해 관계개선지원단의 실질적인 중재 역량을 높이고, 갈등 사안 발생 초기 단계에서 맞춤형 지원이 이뤄질 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.

김범진 교육장은 "학생들이 RAS(독서·예술·체육) 교육을 통해 건강한 신체와 풍부한 감성을 기르고 배려와 존중을 배우는 것처럼, 5279 관계개선지원단이 갈등의 순간마다 따뜻한 디딤돌 역할을 해 학교가 본연의 교육력을 회복할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

lsg0025@newspim.com