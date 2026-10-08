'민선9기 100일' 최대호 안양시장 "시민과 함께 더 큰 미래 열어갈 것"

AI 핵심 요약beta
- 최대호 안양시장이 8일 민선9기 출범 100일을 맞았다.
- 안양시는 미래성장·철도망·AI혁신 사업을 속도냈다.
- 통합돌봄 강화와 안양춤축제로 지역 활력도 키웠다.
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미래성장동력 확보 위한 핵심전략사업 점검…철도망 확충 총력
통합돌봄 강화...'살던 곳에서 건강한 일상' 지원
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 'Any Way, Anyang!(모든 길은, 안양으로!)'을 시정슬로건으로 내건 민선 9기 경기 안양시가 8일 출범 100일을 맞았다.
최대호 안양시장은 시정 운영의 큰 틀을 구체화하는 한편 미래성장동력 확보, 철도망 확충, 인공지능(AI) 행정혁신 등 시민의 일상을 바꾸는 주요 현안을 직접 챙기며 사업 추진에 속도를 내고 있다.
시는 민선 9기 출범을 앞두고 전문가 24명으로 구성된 '안양의 완성 특별위원회'를 통해 주요 공약과 정책과제를 면밀히 검토했다.
이를 바탕으로 시정슬로건을 확정하고 ▲민생우선 경제도시 ▲평생학습 복지도시 ▲미래활력 청년도시 ▲세대공감 문화도시 ▲탄소중립 정원도시 ▲사통팔달 혁신도시 등 6대 시정방침을 세워 구체적인 실행 기반을 마련했다.
◆ 미래성장동력 확보 위한 핵심전략사업 점검…철도망 확충 총력
최대호 시장은 민선 9기 첫 결재로 '현(現) 안양시청사 부지 기업 허브조성사업 기업유치 공모 추진계획 보고'에 서명하며 신성장기업 유치에 착수했다. 이어 핵심전략사업 추진회의를 가동해 ▲시청사 부지 미래 신성장기업 유치 ▲박달스마트시티 조성 ▲인덕원 인텐스퀘어 개발 등 안양의 도시경쟁력을 좌우할 주요 사업을 직접 점검하고 있다.
안양시는 수도권 남부 교통의 중심지로 도약하기 위한 철도망 확충에도 행정력을 집중하고 있다.
시는 국토교통부에 ▲위례과천선·서울서부선 안양권 연장 ▲케이티엑스(KTX)-이음 안양역 추가 정차 ▲경부선 석수역~명학역 구간 철도 지하화 등 3대 핵심 철도사업의 국가계획 반영을 공식 건의한 바 있다.
◆ 인공지능(AI) 행정혁신 시동...스마트도시 혁신사례 국제사회에 알려
안양시는 국토교통부·과학기술정보통신부·산업통상자원부 등의 인공지능(AI) 관련 공모사업 15개를 잇달아 유치 총 670억 원 규모의 사업비를 확보하며 교통·안전·복지 등 도시 전반에 인공지능(AI) 기술을 적용할 기반을 넓히고 있다.
또 산·학·관 인공지능(AI) 정책자문단을 출범시켜 체계적인 추진 기반을 마련하는 한편 야간·휴일 당직 업무에는 '인공지능(AI) 당직 보이스봇'을 도입해 민원 대기 시간을 줄이고 편의를 크게 높였다.
지난달 최대호 시장은 국제전기통신연합(UN-ITU)의 공식 초청으로 핀란드에서 열린 '인공지능 및 시티버스 포럼'에서 특별 기조연설을 맡았다. '차세대 인공지능(AI) 도시를 선도하다'를 주제로 안양시의 스마트도시 정책과 문제 해결 사례를 발표하며 국제사회와 정책 경험을 성공적으로 공유했다.
◆ 통합돌봄 강화...'살던 곳에서 건강한 일상' 지원
시민이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 통합돌봄 체계를 강화하고 있다.
통합돌봄 제도에 대한 시민과 관계 기관의 이해도를 높이고, 돌봄이 필요한 대상자를 조기에 발견하기 위해 '찾아가는 통합돌봄 순회 설명회' 개최 행정복지센터 담당자 교육 등 현장 홍보와 역량 강화에 집중했다.
또 돌봄 필요도가 높은 고위험군 2900여 명을 대상으로 선제적인 집중 조사에 착수했으며 의료·요양·가사·주거 등 개인별 상황에 맞는 맞춤형 통합돌봄 서비스를 연계할 계획이다.
◆ 안양춤축제 성황...야간경제 활성화로 지역상권 활력
지난 9월 18~20일 평촌중앙공원과 삼덕공원 일원에서 열린 '2026 안양춤축제'에는 16만여 명의 시민과 방문객이 다녀갔다. 올해는 춤을 중심으로 다양한 콘텐츠를 더하고 시민 직접 참여 프로그램을 확대해 지역 곳곳에 활력을 불어넣는 대표 문화 콘텐츠로 자리매김했다.
지난달부터 범계로데오 거리에서 매주 금·토요일 야간 버스킹 공연을 운영하며 야간경제와 문화예술을 연계, 유동 인구를 늘려 인근 상권 활성화를 도모하고 있다. 또 제3회 추가경정예산에 지역화폐 발행지원 5억 500만원과 지역상권 육성사업(유망골목상권) 4억 6000만 원을 반영해 지역 내 소비 촉진을 돕고 있다.
최대호 안양시장은 "민선 9기 시정슬로건 'Any Way, Anyang!(모든 길은, 안양으로!)'은 시민의 삶, 기업의 성장, 미래산업, 문화와 예술, 교통 등 안양의 모든 길과 가능성이 하나로 연결돼 미래를 향해 나아간다는 의미"라며 "사람과 도시, 산업과 문화, 현재와 미래를 촘촘히 연결해 안양의 새로운 가능성을 현실로 만들고 시민과 함께 더 큰 미래를 열어가는 안양을 만들겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com