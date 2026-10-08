이재준 수원시장 "중앙 집중 권한·재원, 과감하게 지방 이양해야"

AI 핵심 요약beta
- 이재준 수원시장이 8일 자치분권 회의서 권한 이양을 강조했다.
- 그는 특례시법의 법적 지위와 재정 특례 확보를 과제로 꼽았다.
- 협의회는 자치분권 토크쇼·교재·토론회 추진을 논의했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원특례시장은 "지방분권 대전환으로 중앙에 집중된 권한과 재원을 지방으로 과감하게 이양해야 한다"고 말했다.
8일 시에 따르면 이날 시청 중회의실에 열린 수원시 자치분권협의회 2026년 제2차 정례회의에 참석한 이재준 시장은 "그동안 지방의 권한과 역할이 조금씩 확대됐지만 지방이 스스로 결정하고 책임질 수 있는 권한은 충분하지 않다"며 "지방정부와 시민이 함께할 때 지방분권 대전환이 완성될 수 있을 것"이라고 밝혔다.
이어 "지난 6월 특례시 지원 특별법이 제정됐지만 특례시의 '법적 지위 명확화'와 '실질적인 재정 특례 확보'는 여전한 과제"라며 "특례시 지원 특별법으로 확대된 권한이 시민 일상의 변화로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
수원시 자치분권협의회는 이날 회의에서 민선 9기 출범에 따른 자치분권 정책 방향과 2027년 6월 시행 예정인 '특례시 지원에 관한 특별법'의 향후 과제를 논의했다.
수원시정연구원 정재진 기획조정실장이 '특례시 특별법 제정 성과와 향후 과제'를 주제로 발표했다.
자치분권협의회 위원들은 ▲자치분권 라디오 토크쇼 추진 ▲자치분권 교육교재 개발 ▲특례시 발전 토론회 개최 등 '지방분권 대전환'을 위한 구체적 실행 방안을 논의했다.
ssamdory75@newspim.com