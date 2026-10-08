고양특례시 모바일 소식지 '고양원픽' 107만 달성 기원 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 고양시가 8일 고양원픽 시민참여 이벤트를 시작했다.
- 고양원픽 퀴즈와 SNS 공유로 상품권 240명에게 준다.
- 시는 28일까지 접수해 30일 이후 당첨자를 알린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시 모바일 소식지 '고양원픽'이 누적 방문 107만 달성을 기원하는 시민 참여 이벤트를 연다.
시는 오는 28일까지 '고양원픽, 어디까지 알고 있나요'와 '이벤트 소문내요' 등 2개의 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.
'고양원픽, 어디까지 알고 있나요'는 고양원픽과 관련한 간단한 퀴즈를 풀고 참여하는 방식으로 추첨을 통해 170명에게 1만 원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.
'이벤트 소문내요'는 이벤트 내용을 자신의 SNS에 공유하는 방식으로, 추첨을 통해 70명에게 2만 원 상당의 모바일 상품권을 증정한다.
고양시민은 물론 누구나 참여할 수 있으며 두 이벤트에 중복으로 참여해도 된다.
이번 이벤트는 고양시민 규모와 맞닿아 있는 107만이라는 목표를 내걸고 시민들의 관심과 참여를 유도한다는 데 의미가 있다. 시민들이 이벤트를 계기로 고양원픽을 직접 이용하고 생활에 필요한 시정 정보를 찾아보도록 하는 것도 이번 행사의 취지다.
'고양원픽'은 기존 책자형 시정 소식지인 '고양소식'의 모바일 버전으로 시정 소식뿐 아니라 시민 생활과 밀접한 정보와 다양한 시정 참여 기회를 모바일에서 한눈에 확인할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
이벤트 참여는 오는 28일까지 가능하며 당첨자는 30일 이후 개별 통보한다. 자세한 참여 방법과 유의 사항은 고양원픽 홈페이지에서 확인할 수 있다.
민경선 시장은 "시정의 핵심은 시민과의 진정성 있는 소통"이라며 "고양소식·고양원픽이 누구나 쉽게 시정 정보를 접할 수 있는 중요한 소통의 매개체인 만큼 이번 이벤트를 통해 더 많은 시민이 고양시의 알짜 정보를 접하고 시정에 적극적으로 참여하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com