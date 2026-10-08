시흥시 '재난관리평가' 전국 1위...2년 연속 대통령 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 8일 재난관리평가 전국 1위를 했다
- 행안부 평가서 2년 연속 대통령 표창을 받았다
- 특별교부세 7억 원 확보해 안전인프라를 강화한다
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 행정안전부 주관 '2026년 재난관리평가'에서 전국 226개 기초지방자치단체 가운데 당당히 1위를 차지하며 2년 연속 '대통령 표창'을 수상한다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 재난관리평가는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 전국 중앙부처, 지자체, 공공기관 등 재난관리책임기관을 대상으로 재난 예방, 대비, 대응, 복구 등 전 단계에 걸친 재난 안전 관리 역량을 종합 검증하는 가장 권위 있는 평가다.
올해 전국 기초지방자치단체 중 대통령 표창을 수상한 곳은 시흥시를 포함해 단 3곳뿐이다. 시흥시는 지난 2018년부터 5회 연속 '재난관리 우수기관'으로 지정된 데 이어 2025년과 2026년 2년 연속 최우수기관(전국 1위)에 올라 명실상부한 대한민국 대표 안전도시로서의 입지를 확고히 다졌다.
특히 시흥시는 이번 전국 1위 달성에 따라 정부로부터 특별교부세 7억 원을 확보하는 쾌거를 이뤘다. 시는 이번에 확보한 재원을 재난 예방 및 대응 기반 강화, 시민 안전 인프라 확충, 재난 대비 훈련 및 대응 역량 제고를 위해 집중 투입할 계획이다.
임병택 시흥시장은 "전국 1위라는 영예로운 성과는 시민의 생명을 지키기 위해 모든 공직자와 유관기관이 긴밀히 협력해 이뤄낸 결실"이라며 "결과에 안주하지 않고 갈수록 복잡해지는 재난 환경에 한발 앞서 선제적으로 대응해 시민들이 마음 놓고 살아갈 수 있는 가장 안전한 시흥을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com