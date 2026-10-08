경기도, '2026 DMZ OPEN 국제음악제' 23~25일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 23일 DMZ OPEN 국제음악제를 고양아람누리서 연다
- 음악제는 평화 주제 4회 공연으로 세계 초연작을 선보인다
- 조수미 등 참여하며 25일 폐막공연은 무료로 진행된다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 DMZ를 중심으로 펼쳐지는 종합예술축제 '2026 DMZ OPEN 페스티벌'의 주요 프로그램인 'DMZ OPEN 국제음악제'가 오는 23일부터 25일까지 고양아람누리 아람음악당에서 열린다고 8일 밝혔다.
도에 따르면 올해 음악제는 'PACE: 평화로 향하다'를 주제로 총 4회 공연을 선보인다. 평화를 완성된 상태가 아닌 끊임없이 나아가야 하는 과정으로 해석해 'Pulse(시작의 박동)', 'Awaken(깨어나는 평화)', 'Connect(연결되는 마음)', 'Eternity(계속될 평화)'의 네 단계로 음악적 서사를 구성했다.
개막 무대인 오는 23일 'Pulse–시작의 박동'에서는 지휘자 미하엘 잔데를링과 KBS교향악단이 호흡을 맞춘다. 첫 곡은 작곡가 이안 환의 '봄은 올 것이다(Spring Will Come Again)'로 2025년 로스앤젤레스 필하모닉 오케스트라가 세계 초연한 곡을 이번 음악제를 위해 개정하여 국내에서는 처음 연주된다.
작품은 황해도 해주를 떠난 뒤 평생 고향으로 돌아가지 못한 할머니의 기억에서 출발해 고향을 향한 그리움과 긴 겨울이 지나 다시 찾아올 봄에 대한 기다림을 음악으로 담아냈다.
이어 2026년 제77회 프라하 봄 국제음악콩쿠르 피아노 부문 우승자인 피아니스트 손세혁이 쇼스타코비치 피아노 협주곡 제2번을 협연한다. 2부에서는 쇼스타코비치 교향곡 제11번 '1905년'을 연주하며 개막 무대를 마무리한다.
24일 오전 11시에는 'Awaken–깨어나는 평화' 무대가 열린다. 지휘자 여자경과 경기필하모닉오케스트라, 바이올리니스트 임지영이 무대에 오른다.
공연에서는 2026 DMZ OPEN 국제음악제 위촉작인 이 한의 '그들은 낮이고 밤이고 잠시도 잠잠하지 않으리라(all the day all the night they shall never be silent)'가 세계 초연된다. 칼림바의 울림에서 시작해 관현악 전체로 확장되는 이 작품은 한 발자국씩 나아가는 진행감을 통해 평화를 향해 멈추지 않고 나아가는 음악제의 방향성을 표현한다.
이후 임지영이 멘델스존 바이올린 협주곡 e단조를 협연하고 2부에서는 차이콥스키 교향곡 제4번이 연주된다. 임지영은 2015년 퀸 엘리자베스 콩쿠르 바이올린 부문에서 한국인 최초로 우승한 연주자다.
같은 날 오후 7시에는 'Connect–연결되는 마음' 무대가 이어진다. 지휘자 진 솔이 이끄는 말러리안오케스트라가 말러 교향곡 제8번 E♭장조 '천인교향곡'을 연주한다.
이윤정, 윤예영, 장혜지, 김세린, 정수연, 이기업, 이승왕, 전태현 등 8명의 성악가와 수원시립합창단, 안양시립합창단, 서울모테트합창단, 노이오페라코러스, 김포시립소년소녀합창단이 함께한다. 오케스트라를 포함해 총 341명의 연주자가 참여해 독창과 합창, 오케스트라가 어우러지는 대규모 무대를 선보일 예정이다.
음악제 마지막 날인 25일에는 'Eternity–계속될 평화' 무대가 펼쳐진다. 소프라노 조수미가 최영선이 지휘하는 밀레니엄심포니오케스트라와 협연하며, 테너 진원과 트럼페터 알렉스 볼코프도 함께한다.
비제와 푸치니, 베르디의 오페라 명곡을 비롯해 브람스의 '헝가리 무곡 제5번', 이루마의 'Encore' 등 친숙하고 다채로운 레퍼토리를 선보인다. 피날레는 무라마츠 다카츠구의 '영원한 평화(Eternal Peace)'로 장식한다.
폐막공연은 전석 무료로 진행된다. 경기도는 도민들이 세계적인 음악가들의 공연을 가까이에서 접할 수 있도록 관람 문턱을 낮추고 음악을 통해 평화의 메시지를 나누는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.
공연 티켓은 고양아람누리 누리집과 NOL티켓에서 예매할 수 있다. 23일과 24일 오후 7시 공연은 R석 3만원, S석 2만원, A석 1만원이며 24일 오전 11시 공연은 전석 1만원, 25일 폐막공연은 무료다.
국가유공자와 장애인, 학생, 4인 이상 단체 관람객에게는 50% 할인 혜택이 제공되며 자세한 공연 일정과 예매 정보는 고양아람누리 누리집에서 확인할 수 있다.
박현석 경기도 평화협력국장은 "음악이라는 보편적인 언어를 통해 DMZ가 지닌 평화와 공존의 가치를 국내외에 전하는 계기가 되길 바란다"며 "도민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
asj7376@newspim.com