[MLB] 클리블랜드, 돌풍의 화이트삭스 꺾고 벼랑 탈출

AI 핵심 요약beta
- 클리블랜드가 8일 화이트삭스를 9-3으로 꺾었다.
- 시리즈 1승 2패로 추격해 승부를 4차전으로 넘겼다.
- 라미레즈 2타점 3루타와 불펜 총력전이 승부를 갈랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 벼랑 끝에 몰렸던 클리블랜드 가디언즈가 불펜 총력전을 앞세워 반격에 성공했다. 클리블랜드는 8일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고의 레이트 필드(레이드 필드)에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 3차전에서 시카고 화이트삭스를 9-3으로 대파했다. 1차전과 2차전을 모두 내주며 탈락 위기에 몰렸던 클리블랜드는 이날 승리로 시리즈 전적 1승 2패를 만들며 승부를 4차전으로 끌고 갔다.
양 팀은 총력전을 위해 마운드에 변칙 전략을 꺼내들었다. 클리블랜드는 우완 불펜 다니엘 에스피노를 오프너로 내세웠고 화이트삭스 역시 좌완 불펜 션 뉴컴을 첫 번째 투수로 올렸다. 클리블랜드는 일곱 명의 투수를 투입하는 불펜 게임을 성공적으로 치렀다. 두 번째 투수로 등판해 2.2이닝 동안 삼진 7개를 솎아내며 1실점으로 호투한 포스터 그리핀이 승리 투수가 됐다.
선취점은 화이트삭스의 몫이었다. 1회말 1사 1, 2루 찬스에서 카일 틸이 우익수 방면 2루타를 터뜨리며 2루 주자 샘 안토나치를 홈으로 불러들여 기선을 제압했다. 클리블랜드는 3회초 곧바로 빅이닝을 만들며 경기를 뒤집었다. 선두 타자 트래비스 바자나의 볼넷과 브라얀 로키오의 안타로 만든 득점 기회에서 스티븐 콴이 좌전 적시타를 터뜨려 1-1 동점을 만들었다. 이어진 2사 만루 찬스에서는 조 아델이 주자 싹쓸이 우익수 방면 3루타를 작렬하며 단숨에 4-1로 역전했다.
화이트삭스는 4회말 체이스 메이드로스와 트리스탄 피터스의 연속 2루타로 한 점을 만회했고 5회말과 6회말에도 점수를 보태며 클리블랜드를 압박했다. 특히 6회말 2사 만루 위기에서 안토나치가 밀어내기 몸에 맞는 공으로 출루해 5-3까지 추격했다. 하지만 이어진 만루 찬스에서 미겔 바르가스의 잘 맞은 타구가 3루수 정면으로 향하며 추가 득점에 실패했다.
위기를 넘긴 클리블랜드는 8회초 2사 2, 3루에서 호세 라미레즈가 2타점 3루타를 터뜨려 달아났고, 9회초에도 에인젤 게나오와 로키오의 적시타 등이 터지며 9-3으로 점수 차를 벌렸다.
psoq1337@newspim.com