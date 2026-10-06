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[MLB] 템파베이, '4실책 자멸' 양키스 꺾고 2연승…6년 만의 ALCS 진출까지 1승

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  • 탬파베이가 6일 양키스를 5-2로 꺾고 ALCS 진출 1승을 남겼다.
  • 양키스는 4개의 실책으로 무너졌고 탬파베이가 초반부터 주도했다.
  • 탬파베이는 아란다와 카미네로의 활약으로 2연승을 달렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 탬파베이가 뉴욕 양키스의 허술한 수비를 놓치지 않고 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4승제) 진출까지 단 1승만을 남겼다.

탬파베이는 6일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전 3승제) 2차전에서 양키스를 5-2로 꺾었다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 템파베이의 카미네로가 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전 3승제) 2차전에서 양키스를 5-2로 꺾은 뒤 환호하고 있다. 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

1차전을 1-0으로 잡은 탬파베이는 시리즈 전적 2승 무패를 만들었다. 남은 경기에서 1승만 추가하면 월드시리즈 준우승을 차지했던 2020년 이후 6년 만에 ALCS 무대를 밟는다.

승부를 가른 것은 양키스의 수비였다. 탬파베이는 1회말 선두타자 얀디 디아스가 3루수의 포구 실책으로 출루한 뒤 조나단 아란다의 안타로 무사 1, 2루 기회를 잡았다. 이어 후니오르 카미네로의 땅볼 때 양키스 내야진의 송구 실책까지 나오면서 디아스가 홈을 밟았다.

양키스는 4회초 벤 라이스의 우월 솔로 홈런으로 1-1 균형을 맞췄지만 탬파베이는 5회말 상대 수비를 다시 흔들며 승기를 잡았다.

아란다의 안타와 카미네로의 2루타로 만든 무사 2, 3루에서 리엄 힉스의 내야 땅볼로 2-1을 만들었다. 이어 챈들러 심슨의 땅볼 때 야수 선택이 나오면서 한 점을 더 보탰다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 템파베이 선수들이 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전 3승제) 2차전에서 양키스를 5-2로 꺾은 뒤 하이파이브를 하고 있다. 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

탬파베이의 공세는 계속됐다. 심슨이 2루를 훔친 뒤 조니 델루카의 타구 때 양키스의 송구 실책이 또 나오면서 기회가 이어졌다. 2사 2, 3루에서 리치 팔라시오스가 2타점 중전 적시타를 터뜨려 순식간에 5-1까지 달아났다. 양키스는 이날 공식적으로만 실책 4개를 범하며 자멸했다.

양키스는 8회 라이스가 자신의 두 번째 솔로 홈런을 터뜨리며 추격했지만 더 이상 점수 차를 좁히지 못했다. 탬파베이에서는 아란다와 카미네로가 나란히 2안타를 기록하며 공격을 이끌었다.

양키스는 간판타자 애런 저지의 공백 속에서 벼랑 끝에 몰렸다. 저지는 지난달 17일 미네소타전에서 종아리를 다쳐 와일드카드 시리즈와 ALDS 엔트리에서 모두 제외됐다. 보스턴과 와일드카드 시리즈를 통과했던 양키스는 탬파베이를 만나 2경기에서 단 2득점에 그치며 탈락 위기에 놓였다.

wcn05002@newspim.com

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