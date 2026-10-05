[MLB] 밀러 두들겨 9회말 끝내기…밀워키, NLDS 2연승

추리오, 천금의 2타점 적시타...샌디에이고에 4-3 역전승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 밀워키 브루어스가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 가을야구에서 짜릿한 뒤집기를 연출하며 리그 챔피언십시리즈 진출을 눈앞에 뒀다.

밀워키는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2026 MLB 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS·5전 3승제) 2차전에서 잭슨 추리오의 끝내기 안타에 힘입어 샌디에이고 파드리스를 4-3으로 꺾었다. 1차전에 이어 2연승을 달린 밀워키는 남은 3경기에서 1승만 추가하면 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에 오르게 됐다. 반면 샌디에이고는 벼랑 끝에 몰렸다.

[밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=잭슨 추리오가 5일(한국시간) MLB 내셔널리그 디비전시리즈 2차전에서 끝내기 안타를 치자 동료들과 기뻐을 나누고 있다. 2026.10.5 psoq1337@newspim.com

이날 경기는 샌디에이고가 줄곧 주도권을 쥐었다. 샌디에이고는 1회초 타이 프랑스의 적시타로 선취점을 뽑았고, 5회초 1사 1, 3루에서 더스틴 해리스의 내야 땅볼로 1점을 더해 2-0으로 달아났다. 밀워키는 5회말 살 프렐릭의 좌전 안타로 1점을 만회했다.

샌디에이고는 7회초 다시 프랑스의 적시타가 터지며 3-1로 점수 차를 벌렸다. 밀워키는 7회말 상대 실책을 틈타 2-3으로 추격하며 끝까지 팽팽한 승부를 이어갔다.

승부를 가른 건 9회말이었다. 1점 차 리드를 지키기 위해 8회부터 마운드에 오른 샌디에이고의 마무리 투수 메이슨 밀러는 최고 시속 101마일이 넘는 초강속구를 뿌리며 밀워키 타선을 봉쇄해 나갔다.

[밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=밀워키 잭슨 추리오가 5일(한국시간) MLB 내셔널리그 디비전시리즈 2차전에서 끝내기 안타를 치고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.10.5 psoq1337@newspim.com

그러나 밀워키의 뒷심이 매서웠다. 9회말 1사 후 크리스티안 옐리치가 볼넷으로 출루한 뒤 2루 도루에 성공했다. 이어 프렐릭이 볼넷을 골라냈고, 2사 후 개리 산체스까지 볼넷으로 걸어나가며 순식간에 2사 만루 찬스가 만들어졌다.

역전 찬스에서 타석에 선 잭슨 추리오는 밀러의 시속 101.3마일(약 163㎞) 강속구를 놓치지 않았다. 추리오가 때려낸 타구는 중견수 쪽으로 총알같이 빠져나갔고 주자 두 명이 홈을 밟으며 경기를 매조졌다. 밀워키의 극적인 끝내기 역전승으로 끝난 이번 시리즈의 3차전은 하루 휴식을 취한 뒤 7일 샌디에이고에서 열린다.

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