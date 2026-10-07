[MLB] 김하성, 한 타석 만에 교체 아웃...애틀랜타는 다저스에 져

AI 핵심 요약beta
- 김하성은 7일 NLDS 3차전서 1타석 만에 교체됐다.
- 애틀랜타는 다저스에 1-3으로 져 1승2패가 됐다.
- 김하성은 포스트시즌 5타수 무안타로 침묵했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 단 한 타석 만에 교체 아웃되며 고개를 숙였다. 팀 역시 패배하며 벼랑 끝에 몰렸다.
애틀랜타는 7일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 3차전 LA 다저스와의 경기에서 1-3으로 패했다. 시리즈 전적 1승 2패에 몰린 애틀랜타는 챔피언십시리즈 진출을 위해 남은 경기를 모두 잡아야 하는 부담을 안게 됐다.
이날 9번 타자 유격수로 선발 출전한 김하성에게는 명예 회복이 절실한 한판이었다. 정규시즌 부상 여파로 51경기 타율 0.116에 그쳤던 그는 포스트시즌 들어서도 안타를 신고하지 못하고 있었다. 이날 상대 선발은 야마모토 요시노부였다. 통산 맞대결 성적에서 7타수 3안타(1홈런)로 강했던 기억이 있어 반등의 기대로 기대를 모았다.
하지만 가을야구의 침묵은 이번에도 깨지지 않았다. 김하성은 0-0으로 맞선 3회말 1사 주자 없는 첫 타석에서 야마모토의 초구 시속 96.1마일 포심 패스트볼을 적극적으로 공략했다. 타구는 잘 맞았으나 좌익수 뜬공으로 물러났다.
-아쉬움은 두 번째 타석에서 찾아왔다. 애틀랜타가 0-3으로 뒤지던 5회말-, 마우리시오 듀본과 레인 토마스의 연속 안타로 무사 1, 2루 절호의 찬스가 만들어졌다. 오스틴 라일리가 인필드플라이로 물러난 뒤 이어진 1사 1, 2루 기회에서 벤치는 냉정하게 칼을 빼들었다.
와이즈 감독은 우투수 야마모토를 상대로 좌타자 라우디 텔레즈를 대타로 투입했다. 김하성은 단 한 타석, 공 1개만을 소화한 채 더그아웃으로 물러나야 했다. 야마모토는 텔레즈를 상대로 정면승부를 피했고 스트레이트 볼넷을 허용했다. 이어진 만루 찬스에서 애틀랜타는 드레이크 볼드윈의 내야 땅볼로 한 점을 만회하는 데 그쳤다.
김하성의 포스트시즌 성적은 4경기 5타수 무안타 2볼넷 3삼진으로 침묵이 길어지고 있다. 선발로 나서더라도 매번 이른 시점에 교체되는 수모를 겪으며 가을바람 속에 고개를 떨궜다.
다저스는 4회초 터진 엔리케 에르난데스와 프레디 프리먼의 백투백 홈런에 힘입어 기선을 제압했다. 선발 야마모토는 7이닝 4피안타 1볼넷 10탈삼진 1실점의 완벽투를 뽐내며 승리투수가 됐다. 다저스는 3년 연속 챔피언십시리즈 진출까지 단 1승만을 남겨뒀다.
반면 믿었던 '에이스' 크리스 세일을 내고도 패한 애틀랜타는 치명상을 입게 됐다. 세일은 5이닝 7피안타 2피홈런 7탈삼진 3실점 기록하고 강판됐다. 투구 수가 95개에 달할 정도로 효율적이지 못했다.
psoq1337@newspim.com