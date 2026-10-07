용인특례시의회, 여수시의회와 의회 운영 사례 공유

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시의회 운영위가 7일 여수시의회와 간담회했다.
- 회의 운영과 의정 지원체계 등 사례를 공유했다.
- 박병민 위원장은 교류를 통해 운영 발전을 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의회사무국 조직 구성·의사입법담당관 신설 과정에도 관심
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 의회운영위원회가 여수시의회 의회운영위원회와 만나 의회 운영 사례를 공유했다.
용인특례시의회 의회운영위원회는 7일 의회 운영 사례 벤치마킹을 위해 방문한 여수시의회 의회운영위원회와 간담회를 열고 의사진행과 의회사무국 운영 전반에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 박병민 용인특례시의회 의회운영위원장을 비롯해 이상욱 더불어민주당 대표의원, 오수정·이교우 의원, 의회사무국 관계자 등이 참석했다.
여수시의회에서는 민덕희 의회운영위원장을 비롯한 운영위원 7명과 의회사무국 직원 등 15명이 함께했다.
양 의회는 간담회에서 회의 운영 방식과 의정활동 지원체계 등에 대해 질의와 답변을 이어갔다.
여수시의회 방문단은 용인특례시의회의 5분 자유발언 운영 현황과 의원 전자서명시스템 활용 방식 등 실제 회의 진행 사례에 관심을 보였다.
용인특례시의회가 운영 중인 의원연구단체 '용인특례시 지방의회 AI 연구모임'의 연구 주제와 활동 현황에 대한 논의도 이어졌다. 해당 연구모임은 오수정 의원이 대표의원을 맡고 있다.
방문단은 의회사무국의 조직 구성과 업무 분장, 의원들의 의정활동 지원체계에 대해서도 설명을 들었다.
특히 의사·입법 기능의 전문성을 강화하기 위해 추진된 의사입법담당관 신설 과정과 담당 업무에 높은 관심을 나타냈다.
간담회 이후 참석자들은 본회의장과 방송실, 상임위원회 회의실 등 의회 주요 시설을 둘러봤다.
이들은 회의 진행과 의회 방송 운영 등 용인특례시의회의 의정 지원 시스템을 직접 확인했다.
박병민 의회운영위원장은 "지방의회마다 여건과 운영 방식은 다르지만 시민에게 신뢰받는 의회를 만들겠다는 목표는 같다"며 "이번 방문이 서로의 경험과 우수 사례를 공유하고 의회 운영을 한 단계 발전시키는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 다른 지방의회와 활발한 교류와 소통을 이어가겠다"고 덧붙였다.
seraro@newspim.com