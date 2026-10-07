광명시, 문체부에 '5만석 규모 스포츠·공연 복합형 돔구장' 유치 건의

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 7일 최휘영 장관을 만나 K-아레나 유치 건의서를 전달했다
- 광명시는 광명시흥 3기 신도시를 돔구장 최적지로 내세웠다
- 문체부는 공모 절차에서 광명시 제안을 면밀히 검토하겠다고 밝혔다
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광명시흥 3기 신도시 부지 겨냥…KTX·신안산선 등 초광역 교통 허브 강점
테크노밸리 연계 ICT·XR 엔터테크 생태계 구축 및 K-컬처 거점 구상
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 문화체육관광부가 추진하는 5만 석 규모의 '대규모 스포츠·공연 복합형 돔구장(K-아레나)'을 광명시흥 3기 신도시 부지에 유치하기 위해 전방위 행보에 나섰다.
박승원 광명시장은 7일 임오경 국회의원과 함께 국회 문화체육관광위원장실에서 최휘영 문화체육관광부 장관을 면담하고 '스포츠·공연 복합형 돔구장 광명 유치 정책 건의서'를 전달했다고 밝혔다.
문화체육관광부는 대규모(5만 석) 및 중규모(3만 석) 복합형 돔구장 건립을 목표로 오는 10월 전국 공모를 시작해 12월 사업제안서 평가를 거쳐 최종 입지를 선정할 예정이다.
박 시장은 이날 면담에서 광명시가 돔구장 건립의 최적지임을 입증하는 4가지 핵심 당위성을 제시했다.
우선 KTX 광명역을 비롯해 신안산선, 월곶판교선, GTX, 도심공항터미널 등이 연계되는 초광역 교통 허브라는 점을 내세웠다. 인천국제공항 및 서울 주요 도심과 20분대로 연결되어 국내 관람객은 물론 해외 한류 팬들의 접근성이 압도적이라는 평가다.
둘째로 광명시흥 3기 신도시 및 광명시흥테크노밸리와 연계한 K-컬처·첨단 ICT 융합 생태계 구축 방안을 제시했다. AI 기반 무대 연출, 실감형 확장현실(XR) 콘텐츠 등 엔터테크 R&D부터 실증까지 이어지는 미래 성장 거점으로 육성한다는 구상이다.
셋째로 광명문화복합단지 및 KTX역세권 쇼핑·관광 인프라와 결합한 새로운 K-컬처 소비시장 창출 넷째로 수도권 서남부 문화 수요 확장성을 집중 강조했다.
박승원 광명시장은 "광명은 입지, 교통, 산업 인프라 삼박자를 모두 갖춘 돔구장의 최적지"라며 "K-팝, 예술, 스포츠, ICT가 접목된 대한민국 미래 성장 산업의 핵심 전진기지로 만들어 내겠다"고 피력했다.
임오경 의원 역시 "광명은 돔구장을 국가 차원의 K-컬처 거점으로 키워낼 잠재력이 충분하다"며 문체부의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.
이에 최휘영 문체부 장관은 광명시의 입지적 장점과 미래 구상에 공감을 표하며 향후 공모 절차에서 광명시의 제안을 면밀히 검토하겠다고 밝혔다.
한편 광명시는 지난해 7월 'K-아레나 유치 전담팀(TF)'을 발족한 데 이어 현재 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역과 시민 설문조사를 차질 없이 진행 중이다. 시는 경기도와 협력해 경쟁력 있는 제안서를 완성 12월 국가 공모에 총력 대응할 방침이다.
1141world@newspim.com