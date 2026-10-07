시흥시, 학부모와 함께하는 교육 소통 '시흥 벽깼수다' 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 6일 경기도교육청과 첫 소통행사로 시흥 벽깼수다를 열었다.
- 학부모와 타운홀 미팅을 하며 교육현안과 개선 의견을 나눴다.
- 시는 지역교육협력 성과를 공유하고 바이오·AI 연계를 확대하겠다고 했다.
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바이오·AI 등 미래산업 분야 교육 연계 확대
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 경기도교육청, 시흥교육지원청과 함께 지난 6일 시흥ABC행복학습타운 ABC홀에서 학부모와 현장 교육 현안을 논의하는 첫 번째 소통 행사 '시흥 벽깼수다'를 개최했다고 7일 밝혔다.
'시흥 벽깼수다'는 아이들의 교육환경 개선을 위해 일반행정과 교육행정의 경계를 허물고 현장의 목소리를 직접 청취하고자 마련된 소통 프로그램이다.
'찾아가는 교육감실·시장실·국회의원실·교육장실'을 표방해 열린 이날 행사에는 임병택 시흥시장을 비롯해 안민석 경기도교육감, 문정복 국회의원, 김병산 시흥교육지원청 교육장이 참석해 학부모들과 자유로운 타운홀 미팅 방식으로 대화를 나눴다.
행사는 시흥의 교육협력 성과 및 라스(RAS, 독서·예술문화·스포츠) 발자국 전시, 학부모 난타 축하공연, 시흥시·시흥교육지원청의 정책 브리핑, 학부모 사전·현장 질의응답 순으로 다채롭게 구성됐다.
시흥시는 이 자리에서 지난 16년간 쌓아온 지역교육협력 성과를 공유했다. 시는 지역 내 인적·물적 자원과 산업 기반을 학교 교육과정과 밀접하게 결합한 '시흥형 지역교육과정'을 추진해 아이들이 마을 전체를 배움터 삼아 성장하도록 지원해 왔다.
시는 향후 지역교육협력 범위를 바이오 및 인공지능(AI) 등 첨단 미래산업 분야로 적극 확대할 방침이다. 지역의 우수 산업 기반과 전문 인력을 교육과정에 연계해 학생들이 미래 기술을 체득하고 신산업 진로를 탐색할 수 있도록 지원 체계를 강화한다.
임병택 시흥시장은 "학부모와 교육 현장의 생생한 목소리를 듣는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역 자원을 아이들의 배움과 적극 연결해 학교와 지역사회가 상생하는 단단한 교육생태계를 만들어 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com