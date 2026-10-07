평택산업진흥원, 제4대 정광용 신임 원장 취임…지역 경쟁력 강화 약속

AI 핵심 요약beta
- 정광용 전 경과원 본부장이 7일 평택산업진흥원장에 임명됐다.
- 정 원장은 산업·경제·기업지원 경험을 바탕으로 취임했다.
- 그는 6대 과제를 내세워 기업성장 지원을 약속했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 산업·경제 분야 전문가로 알려진 정광용 전 경기도경제과학진흥원 본부장이 제4대 평택산업진흥원장으로 임명됐다.
7일 시에 따르면 최원용 평택시장은 평택산업진흥원 제4대 원장으로 정광용 신임 원장을 임명하고 임명장을 수여했다.
정광용 신임 원장은 경기도경제과학진흥원에서 주요 보직을 두루 역임하며 산업, 경제, 기업 지원 분야에서 풍부한 현장 경험과 전문성을 쌓아온 인물이다. 시는 정 원장이 그동안 축적한 지역 산업 육성 노하우를 바탕으로 평택산업진흥원을 한 단계 도약 시킬 것으로 기대하고 있다.
정광용 원장은 "평택의 경우 반도체를 기점으로 미래 첨단산업이 집적해 있고 우수한 기업들이 지속적으로 성장하고 있는 대한민국 대표 산업도시"라며 "평택산업진흥원이 기업 성장에 실질적인 도움을 주는 전문기관으로 성장 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.
정 원장은 취임과 동시에 평택산업진흥원 도약을 위한 '6대 핵심 실행과제'를 제시했다. '6대 핵심 실행과제'는 ▲공공가치 실현▲신뢰경영▲산업 생태계 구축▲기업 성장 지원▲사회적 가치 실현▲미래산업 거점 조성 등이다.
진흥원은 이를 바탕으로 현장의 다양한 목소리를 실효성 있는 정책과 사업으로 긴밀히 연결하고 기업·대학·유관기관 간의 산학연 협력 네트워크를 한층 강화할 예정이다.
krg0404@newspim.com