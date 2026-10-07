안성시, AI·디지털 인재 양성…지도사 18명 배출

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 7일 AI·디지털 인재 18명을 배출했다
- AI 활용 포스터 제작 등 3개 과정으로 운영했다
- 시는 17일 평생학습 축제에서 작품을 공개한다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 미래 시대를 이끌어갈 AI·디지털 전문 인재 양성 프로그램을 통해 18명의 민간자격 취득자를 배출했다.
7일 시에 따르면 이번 프로그램은 시민들이 생성형 AI를 일상과 직무 등 다양한 분야에서 실질적으로 활용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
교육은 일반과정인 'AI를 활용한 시화 포스터 제작'을 비롯해 전문 지도사 양성과정인 'AI 리터러시 지도사', 'AI 마케팅 지도사' 등 총 3개 프로그램으로 운영됐다.
특히 전문가 양성과정에서는 AI에 대한 심도 있는 이해와 실무 활용법, 마케팅 분야의 실제 적용 기술 등이 집중적으로 교육이 실시됐다.
그 결과 디지털융합교육원이 발급하는 민간 자격시험에서 AI 리터러시 지도사 10명, AI 마케팅 지도사 8명 등 총 18명이 자격을 취득했다.
시는 학습자들이 땀 흘려 완성한 AI 시화 포스터 작품들은 오는 17일 '안성시 평생학습 축제'에서 일반 시민들에게 공개할 예정이다.
김보라 안성시장은 "AI와 디지털 기술이 일상과 직업 전반에 깊숙이 자리 잡은 만큼, 시민들이 평생학습을 통해 새로운 기술을 주도적으로 습득할 수 있어야 한다"며 "앞으로도 배움이 실제 사회 활동과 새로운 경제적 기회로 연결될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
시는 이번 교육이 단순한 기술 습득 차원에 그치지 않고 자격증 취득과 콘텐츠 제작 등 실무 역량 강화로 이어질 것으로 기대하고 있다.
lsg0025@newspim.com