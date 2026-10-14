퇴근길 대전서 살수차 내리막길 미끄러져 10중 추돌…11명 부상

AI 핵심 요약beta
- 14일 대전 중구에서 대형 살수차가 차량 10대를 추돌했다
- 이 사고로 11명이 다쳐 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없다
- 경찰은 살수차 제동장치 이상 여부와 사고 경위를 조사하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 퇴근 시간 대전 중구의 한 도로에서 내리막길을 내려오던 대형 살수차가 미끄러지면서 정체 중이던 차량 10대를 잇따라 들이받아 11명이 다쳤다.
14일 오후 6시 30분쯤 대전 중구 안양동 안양IC 앞 도로에서 대형 살수차가 앞서 정차해 있던 차량 10대를 연쇄 추돌하는 사고가 발생했다.
사고 당시 도로는 퇴근 시간대 차량이 몰려 정체를 빚고 있었으며 내리막길을 내려오던 살수차가 제때 멈추지 못하면서 사고가 난 것으로 전해졌다.
이 사고로 차량 탑승자 등 11명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 다행히 부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
살수차 운전자는 경찰 조사에서 "브레이크가 말을 듣지 않았다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 운전자 진술과 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 제동장치 이상 여부와 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com