뉴욕증시 개장 전 특징주...블랙록·게임스탑·앨버말↑ VS ASML·델·휴렛팩커드↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 14일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 미국 대형 금융기관들의 3분기 실적 발표와 투자은행의 투자의견 변경, 경영진의 자사주 매입 소식 등이 영향을 미치면서 주요 종목의 희비가 엇갈리고 있다.

게임스탑은 최고경영자(CEO)의 대규모 자사주 매입 소식에 상승세를 보이고 있으며, 리튬 생산업체 앨버말도 투자은행의 투자의견 상향 조정에 강세를 나타내고 있다.

반면 뱅크오브아메리카는 미국 재무부의 자금세탁방지 규정 위반 제재로 3분기 순이익이 크게 감소하면서 약세를 보이고 있다. 네덜란드 반도체 장비업체 ASML도 매출액이 시장 기대에 미치지 못하면서 미국 증시에 상장된 주식이 하락하고 있다.

델 테크놀로지 [사진=블룸버그]

▶ 상승 종목

◆ 블랙록(BLK)

세계 최대 자산운용사 블랙록은 개장 전 거래에서 3%대 상승세를 보이고 있다.

3분기 주당순이익과 매출액이 모두 시장 예상을 웃돈 것이 주가를 끌어올렸다. 블랙록의 3분기 조정 주당순이익은 15.93달러로 금융정보업체 LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치인 14.13달러를 크게 웃돌았다.

운용자산 규모도 15조4900억달러로 전년 동기의 13조4600억달러에서 증가했다.

◆ 게임스탑(GME)

미국 비디오게임 유통업체 게임스탑은 개장 전 거래에서 상승세를 보이고 있다.

라이언 코언 게임스탑 최고경영자(CEO) 겸 회장이 자사 주식 84만4000주를 매입했다고 규제당국 공시를 통해 밝힌 것이 호재로 작용했다.

◆ 앨버말(ALB)

미국 화학·리튬 생산업체 앨버말은 개장 전 거래에서 강세를 보이고 있다.

미즈호증권이 투자의견을 기존 '중립(Neutral)'에서 '시장수익률 상회(Outperform)'로 상향 조정한 것이 주가를 끌어올렸다.

미즈호 애널리스트들은 리튬 수요가 예상보다 강하게 나타나고 있으며, 재무구조가 개선된 앨버말이 이러한 수요 확대의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 전망했다.

▶ 하락 종목

◆ 뱅크오브아메리카(BAC)

미국 대형 은행 뱅크오브아메리카는 개장 전 거래에서 하락세를 보이고 있다.

미국 재무부가 자금세탁방지 규정 위반을 이유로 부과한 12억달러 규모의 제재금으로 3분기 순이익이 크게 감소한 것이 악재로 작용했다.

뱅크오브아메리카의 3분기 주당순이익은 0.91달러로 전년 동기보다 17% 감소했다.

다만 제재금 영향을 제외하면 주당순이익은 1.08달러를 기록했을 것으로 나타났다.

◆ 모간스탠리(MS)

미국 투자은행 모간스탠리는 개장 전 거래에서 소폭 하락하고 있다.

3분기 주당순이익과 매출액이 모두 시장 예상을 웃돌았지만, 사업 부문별 실적이 엇갈리면서 주가는 약세를 보이고 있다.

주식 거래 부문 매출액은 시장 예상치를 웃돌았으나 투자은행 부문 매출액은 시장 기대에 미치지 못했다

◆ ASML(ASML)

네덜란드 반도체 장비업체 ASML은 미국 증시에 상장된 주식이 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다.

3분기 순매출액이 시장 예상치를 소폭 밑돈 것이 주가에 부담을 줬다.

ASML의 3분기 순매출액은 116억6000만유로로 LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치인 117억2000만유로에 미치지 못했다.

다만 순이익은 시장 예상을 웃돌았다.

◆ 델테크놀로지스(DELL)

미국 컴퓨터·서버 제조업체 델테크놀로지스는 개장 전 거래에서 2.5~3% 하락하고 있다.

바클레이스가 투자의견을 기존 '비중확대(Overweight)'에서 '동일비중(Equal Weight)'으로 하향 조정한 것이 주가에 부담을 줬다.

델 주가는 올해 들어 350% 넘게 상승했지만, 바클레이스의 애널리스트들은 이 같은 급등세가 앞으로도 오래 지속될 수 있을지에 의문을 제기했다.

◆ 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)

미국 기업용 정보기술(IT) 인프라업체 휴렛팩커드엔터프라이즈는 개장 전 거래에서 4% 가까이 하락하고 있다.

바클레이스가 투자의견을 기존 '비중확대(Overweight)'에서 '동일비중(Equal Weight)'으로 낮춘 것이 악재로 작용했다.

HPE 주가는 올해 들어 185% 상승했지만, 바클레이스는 최근의 주가 상승세가 장기간 이어지기 어려울 수 있다고 평가했다.

koinwon@newspim.com