[프로농구] 배스 더블더블 KT, '우승후보' LG에 97-72 예상 밖 대승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=수원 KT가 창원 LG를 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀다.

KT는 6일 수원 KT 소닉붐아레나에서 열린 LG와 2026-2027시즌 KCC 프로농구 경기에서 97-72로 승리했다.

[서울=뉴스핌] KT 패리스 배스가 6일 열린 수원 LG전에서 돌파하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.06 willowdy@newspim.com

지난 4일 서울 삼성과 개막전에서 76-81로 패했던 KT는 개막 후 2경기 만에 첫 승리를 챙겼다. 반면 지난 3일 부산 KCC와 이번 시즌 첫 경기에서 35점 차 대승을 올린 LG는 기세를 이어가지 못했다.

이날 KT 패리스 배스가 23점 14리바운드로 2경기 연속 더블더블을 달성했고, 트레이 포터가 17점 10리바운드를 올리며 승리를 이끌었다.

LG는 아셈 마레이가 10점 13리바운드로 2경기 연속 더블더블을 기록했다. 정인덕이 15점, 양홍석이 16점, 아치 굿윈이 20점 9리바운드로 분투했지만 팀 패배를 막지 못했다.

1쿼터에는 팽팽한 양상이 이어졌다. KT 문정현과 전성현이 경기를 시작하자마자 3점슛을 기록했다. LG도 정인덕의 연속 3점슛과 머레이의 자유투로 KT 추격에 나섰다. LG는 굿윈의 외곽포와 양홍석의 자유투를 묶어 KT를 따라잡았다. 하지만 KT는 LG의 추격을 뿌리치며 27-26으로 1쿼터를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] LG 굿윈이 6일 수원 LG전에서 골밑 득점을 기록 중이다. [사진=KBL] 2026.10.06 willowdy@newspim.com

KT는 2쿼터 들어 점수 차를 벌렸다. LG는 2쿼터 내내 많은 득점을 기록하지 못했고, KT는 한희원의 2점슛 2개와 3점슛 1개를 더해 13점차까지 도망쳤다. 여기에 LG는 결정적인 순간 마레이와 굿윈의 테크니컬 파울이 겹쳐 추격 흐름이 꺾였다. KT는 포터의 마무리로 53-39 리드를 잡은 채 전반을 끝냈다.

LG는 3쿼터 초반 굿윈이 5점을 보탰고, 정인덕과 양홍석의 외곽포로 추격에 나섰다. 하지만 KT는 배스와 포터의 득점으로 10점 차 리드를 유지했다.

KT는 4쿼터 초반 미구엘 옥존이 홀로 8점을 더해 15점 차까지 간격을 벌렸다. LG는 계속 턴오버를 범했다. 굿윈이 경기 막판 추격의 고삐를 당겼지만, 경기를 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 KT는 97-72로 대승을 거뒀다.

willowdy@newspim.com