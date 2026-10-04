[프로농구] '3점슛 15개 폭발' DB, 소노에 역전승…이규섭 감독 데뷔전 승리

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 원주 DB가 홈 개막전에서 막강한 화력을 과시하며 새 시즌을 기분 좋게 출발했다.

DB는 4일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 고양 소노와의 홈 경기에서 95-86으로 승리했다. 새롭게 지휘봉을 잡은 이규섭 감독은 정식 감독 데뷔전에서 첫 승을 신고했다. 전날(3일) 대구 한국가스공사를 꺾었던 소노는 1승 1패가 됐다.

[서울=뉴스핌] DB의 강상재가 4일 열린 소노와의 경기에서 19점을 기록했다. [사진 = KBL] 2026.10.04 wcn05002@newspim.com

DB는 6명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리는 고른 화력을 자랑했다. 강상재가 3점슛 5개를 포함해 19점 7리바운드, 헨리 엘런슨이 19점 8리바운드를 기록했다. 이선 알바노는 15점 11리바운드 9어시스트로 트리플더블에 어시스트 하나가 모자랐고, 이유진도 13점 6리바운드를 보탰다. 팀 전체로는 3점슛 15개를 터뜨렸다.

출발은 팽팽했다. DB는 1쿼터 엘런슨이 10점을 몰아치고 이윤기가 외곽포 2개를 터뜨렸지만, 소노도 자니 오브라이언트와 임동섭, 이정현 등이 3점슛으로 맞서며 28-28로 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터 들어 흐름이 소노 쪽으로 넘어갔다. DB의 외곽포가 좀처럼 터지지 않는 사이 오브라이언트와 임동섭이 공격을 이끌었다. 특히 임동섭이 연이어 3점슛을 꽂았고 이정현까지 버저비터를 성공시키면서 DB는 45-54로 뒤진 채 전반을 마쳤다.

DB를 구한 것은 강상재였다. 3쿼터 중반까지 끌려가던 DB는 강상재의 3점포를 시작으로 추격에 나섰다. 알바노와 엘런슨이 득점에 가세했고 이용우도 외곽에서 힘을 보탰다.

[서울=뉴스핌] DB 선수들이 4일 열린 소노와의 경기에서 승리를 기록한 뒤 자축하고 있다. [사진 = KBL] 2026.10.04 wcn05002@newspim.com

승부처에서 다시 강상재가 폭발했다. 3쿼터 종료 51.2초를 남기고 동점 3점슛을 터뜨린 데 이어 또 한 번 외곽포를 꽂아 단숨에 흐름을 뒤집었다. 3쿼터에만 3점슛 3개를 성공시킨 강상재를 앞세운 DB는 74-71로 역전한 채 마지막 쿼터에 돌입했다.

기세를 잡은 DB는 4쿼터 초반 이용우와 이유진의 연속 3점포로 격차를 벌렸다. 소노가 이정현을 앞세워 추격했지만 이유진의 골밑 득점에 이어 강상재가 다시 3점포를 꽂으며 승부에 쐐기를 박았다.

소노에서는 오브라이언트가 26점 6리바운드, 임동섭이 19점 5리바운드로 분전했지만 후반 DB의 외곽포를 막지 못했다. 전반 9점 차 열세를 뒤집은 DB는 화끈한 공격력과 두꺼운 선수층을 동시에 보여주며 우승후보의 첫걸음을 내디뎠다.

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