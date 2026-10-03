[프로농구] LG, 굿윈 영입 효과로 KCC에 대승...소노와 정관장도 개막전 승리

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=정규 시즌 1위에 그쳤던 창원 LG가 2026-2027 KCC 프로농구 개막전에서 디펜딩 챔피언 부산 KCC를 꺾었다.

LG는 3일 부산 사직체육관에서 열린 KCC와 공식 개막전에서 새 외국인 선수 아치 굿윈과 양홍석을 앞세워 103-68로 대승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 창원 LG 아서 굿윈이 3일 부산 사직실내체육관에서 열린 부산 KCC와 2026-2027 KBL 정규시즌 개막전에서 25점을 몰아넣어 팀의 승리에 일조했다. [사진=KBL] 2026.10.03 willowdy@newspim.com

이날 승패는 3점슛 결정력과 높이 싸움에서 갈렸다. LG는 3점슛 성공률 40.7%, 리바운드 39개를 기록한 반면 KCC는 3점슛 성공률 16.7%, 리바운드 28개에 그쳤다.

굿윈은 3점슛 3개를 포함해 25점을 몰아넣었고, 양홍석은 22점을 기록했다. 아셈 마레이는 14점을 넣고 리바운드 14개를 잡아내며 더블더블을 기록했다.

LG는 지난 시즌 수비에 비해 공격력이 부족하다는 평가를 받았지만, 이번 시즌 굿윈을 영입해 공격을 보강했다.

KCC는 해외 진출로 팀을 떠난 최준용과 송교창의 공백이 컸다. 새 외국인 선수 루이스 킹이 18점, 숀 롱이 13점으로 분투했지만, 패배를 막기엔 역부족이었다.

1쿼터 막판까지는 접전이었다. LG는 1쿼터 막판 양홍석의 연속 득점, 타마요의 3점슛으로 점수 차를 벌렸다. 막판에는 양홍석이 자유투 2개를 넣으며 25-20으로 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터 초반에도 양홍석의 연속 득점으로 32-22까지 달아나며 10점 차까지 벌렸다. 굿윈은 2쿼터에만 16점을 기록해 LG가 전반을 53-30으로 크게 앞서나가는데 한 몫 했다. KCC도 허웅을 교체 투입했지만 물 오른 굿윈의 기세를 꺾지 못했다.

점수 차가 벌어지자, KCC 킹이 3쿼터에만 11점을 넣으며 추격에 나섰다. 3쿼터 후반 LG는 득점 침묵에도 불구하고 75-52로 큰 격차의 리드를 지켰다.

4쿼터에서 LG 양준석이 세 번 연속 득점을 기록해 89-59까지 벌렸다. 결국 경기 막판 타마요가 막판 득점을 추가해 103-68로 부산 원정 개막전에서 기분 좋은 승리를 챙겼다.

[서울=뉴스핌] 소노 오브라이언트가 3일 고양 소노아레나에서 열린 대구 한국가스공사와 2026-2027 홈경기에서 가스공사 김민규를 돌파하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.03 willowdy@newspim.com

지난 시즌 준우승팀 고양 소노는 고양 소노아레나에서 열린 대구 한국가스공사와 홈 경기에서 82-73으로 승리를 챙겼다.

이번 시즌 소노의 유니폼을 입은 자니 오브라이언트의 활약이 눈부셨다. 오브라이언트는 1쿼터에서 자유투로 동점을 만들었고, 2쿼터에는 15점을 몰아 넣었다.

3쿼터 초반 가스공사는 라건아와 김준일의 자유투로 따라붙은 후, 박준영의 내외곽 득점과 라건아의 자유투를 더해 58-55로 전세를 뒤집었다. 하지만 소노는 이재도의 3점슛으로 동점을 만든 후 스카티 제임스의 3점 플레이와 김진유의 3점포를 묶어 64-58로 달아났다.

64-60으로 시작한 4쿼터에서 소노는 이재도와 오브라이언트의 3점슛으로 73-62까지 벌렸다. 가스공사도 맹추격했지만, 소노는 케빈 켐바오, 제임스의 막판 득점에 힘입어 82-73으로 승리를 챙겼다.

이날 양팀 통틀어 소노 오브라이언트가 26점으로 최다 득점으로 팀의 승리를 이끌었다. 가스공사 라건아는 21점 12리바운드를 기록했지만 팀 패배를 막지 못했다.

한편 안양 정관장은 3일 안양 정관장 아레나에서 열린 울산 현대모비스와의 경기에서 88-85로 승리했다. 이날 정관장은 새 외국인 선수인 존 무니가 25점 10리바운드, 라숀 토마스가 20점 6리바운드로 맹활약해 승리를 이끌었다. 현대모비스도 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 금메달에 힘을 보탠 이우석이 9점 9리바운드를 기록했지만 역부족이었다.

willowdy@newspim.com