[프로농구] 정관장 레드부스터스, 10월 3일 개막전...홍삼톤 더블샷 전원 증정

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=드디어 남자 프로농구 2026~2027시즌이 개막한다.

정관장 레드부스터스가 오는 3일 홈 개막전을 맞아 경기장을 찾은 팬들을 위한 풍성한 이벤트를 마련했다.

먼저 경기장을 찾은 팬들이 올 시즌을 건강하게 지낼 수 있도록 홈개막전 입장객 전원에게 '홍삼톤 더블샷'을 웰컴 기프트로 증정한다.

또 배우 김우석의 개막전 시투를 시작으로 경기중에도 팬들이 직접 참여할 수 있는 다양한 이벤트를 마련했다. 특히 작전타임에는 'RED RED' 노래에 맞춰 댄스 챌린지에 참여하고 미션을 수행한 관람객에게는 선물을 제공한다.

10월 홈경기 출석 챌린지 이벤트에서는 출석 횟수에 따라 4경기 출석시 정관장 갓차 경품 증정, 7경기 출석시는 선수 친필사인이 담긴 어센틱 유니폼을 비롯해 다양한 경품을 받을 수 있는 '랜덤 갓차의 행운' 이벤트를 진행해 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

또한 올 시즌 매 홈경기 직관 인증을 한 관람객을 대상으로 전국 정관장 매장(면세점 제외)과 정몰(정관장온라인몰)에서 각각 쓸 수 있는 할인쿠폰 증정 이벤트도 준비했다. 직관 인증 및 마케팅 수신동의 관람객에 한하여 다음날 문자 쿠폰 수령 후, 정몰에 쿠폰 등록을 하거나 정관장 매장에 방문하여 문자를 제시하면 15만원 이상 제품 구매시 1만원 할인을 받을 수 있다.

이 외에도 1층 야외광장에서 선착순 500명을 대상으로 이디야 커피를 증정한다.

자세한 개막전 이벤트 내용은 정관장 레드부스터스 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다. 정관장 레드부스터스의 시즌 첫 홈 개막전은 10월 3일(토) 오후 4시 30분 안양 정관장 아레나에서 개최된다.

iaspire@newspim.com