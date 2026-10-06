남양주시, 제11기 지역사회보장협의체 위촉

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 6일 시청에서 '제11기 남양주시지역사회보장협의체 위촉식'을 열고 향후 2년간 지역사회보장 증진을 위해 활동할 대표협의체와 실무협의체 위원 80명을 위촉했다고 밝혔다.

이날 위촉식은 위촉장 수여를 시작으로 제11기 협의체 구성 및 운영 방향 안내, 제6기 남양주시 지역사회보장계획 공유, 임원 선출 순으로 진행됐으며 이번에 위촉된 위원들은 오는 2028년 9월 30일까지 활동한다.

'제11기 남양주시지역사회보장협의체 위촉식' 기념사진. [사진=남양주시]

시에 따르면 대표협의체는 당연직 9명과 위촉직 31명 등 총 40명으로 구성됐으며 사회보장 관련 공공·민간 부문을 대표해 지역사회보장계획을 심의·자문하고 민관 협력의 구심점 역할을 수행한다. 실무협의체 역시 당연직 21명과 위촉직 19명 등 40명이며 사회보장 분야별 사업의 연계와 조정, 실무 협력 등을 담당한다.

남양주시는 현장 중심의 정책 논의와 사업 실행력을 높이기 위해 11개 실무분과도 운영할 계획이다. 특히 제11기 협의체는 2027년부터 본격 시행되는 '제6기 남양주시 지역사회보장계획(2027~2030)'의 실행과 점검 과정에 참여해 지역사회보장정책의 추진 기반을 강화하고 정책의 현장성을 높인다는 방침이다.

제6기 지역사회보장계획은 시민의 복지 수요와 지역 여건을 바탕으로 향후 4년간 남양주시가 추진할 지역사회보장정책의 방향을 담은 중장기 계획이다. 시는 협의체를 중심으로 공공과 민간, 지역사회 간 소통과 협력을 강화해 시민이 체감할 수 있는 지역사회보장정책을 추진할 계획이다.

최현덕 시장이 '제11기 남양주시지역사회보장협의체 위촉식'에서 위원들과 지역사회보장 협력 방안을 논의하고 있다. [사진=남양주시]

최현덕 남양주시장은 "지역사회보장협의체는 행정과 복지 현장, 시민을 연결하며 남양주의 복지를 함께 만들어가는 민관협력의 중심축"이라며 "위원 한 분 한 분의 경험과 전문성이 시민의 삶에 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 적극적으로 소통하고 협력하겠다"고 말했다.

한편 남양주시지역사회보장협의체는 대표협의체와 실무협의체, 실무분과, 16개 읍면동 지역사회보장협의체를 중심으로 지역 내 사회보장 관련 기관·법인·단체·시설 등과 협력하며. 지역사회보장 증진과 복지 사각지대 해소를 위한 다양한 활동도 이어가고 있다.

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