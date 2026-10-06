동두천시의회, 제349회 제 1차 정례회 개최

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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시의회는 6일부터 23일까지 18일간 제349회 제1차 정례회를 열고 2026년도 행정사무감사와 2025회계연도 결산 승인안, 조례안 등 주요 안건 심의에 들어갔다고 밝혔다.

제349회 동두천시의회 제1차 정례회 모습. [사진=동두천시의회]

의회에 따르면 이번 정례회는 제10대 동두천시의회 개원 이후 처음 열리는 정례회로 시의회는 회기 동안 시정 전반을 점검하고 주요 현안에 대한 개선 방안을 모색할 예정이다.

이날 열린 제1차 본회의에서는 안건 심의에 앞서 의원들의 5분 자유발언이 진행됐다. 정진호 의원은 '사람이 머물고 경제가 살아나는 보산동 관광특구의 새로운 미래 제언', 김재수 의원은 '30년 기다린 제생병원, 이제는 '기다려 달라'는 말로는 안됩니다'를 주제로 정책 제인을 제시했다.

이어진 본회의에서는 회기 운영을 위한 2건의 안건과 의원발의 조례안 3건 등이 상정됐으며 주요 의원발의안은 임현숙 의원이 대표 발의한 '동두천시 식품접객업 옥외영업에 관한 조례안', 김승호 의원이 대표 발의한 '동두천시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안', 정진호 의원이 대표 발의한 '동두천시의회 장애 의원 의정활동 지원 조례안'이다.

이와 함께 집행부가 제출한 '동두천시 주민참여포인트제 운영 조례 전부개정조례안'과 '2025회계연도 결산승인안' 등 모두 9건의 안건도 심의 대상에 포함됐다. 특히 시의회는 10월 12일부터 20일까지 2026년도 행정사무감사를 실시하며 이를 통해 동두천시 행정 전반을 점검하고 주요 사업의 추진 상황과 예산 집행의 적정성 등을 살펴볼 계획이다.

임현숙 의장은 개회사에서 "행정사무감사는 단순히 잘못된 점을 지적하는 데 그쳐서는 안 된다"며 "시민의 입장에서 시정 전반을 면밀히 살펴 개선이 필요한 부분에 대해 실질적인 대안을 제시해 달라"고 당부했다.

한편 이번 정례회에 상정된 안건은 10월 23일 열리는 제5차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

asj7376@newspim.com