NHN클라우드, '팩토리X'로 AI 풀스택 승부…B200 408장 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 인프라부터 개발·운영까지 지원…GPUaaS·에이전트 스튜디오 전시

TOP500 국내 1위·세계 20위 GPU 클러스터 앞세워 공공 AI 수요 공략

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NHN클라우드가 'AI 페스타(FESTA) 2026'에서 인공지능(AI) 인프라부터 서비스 개발·운영까지 지원하는 풀스택 브랜드 'NHN 팩토리X'를 선보인다. 글로벌 슈퍼컴퓨터 성능 순위 'TOP500'에서 국내 1위, 세계 20위에 오른 대규모 GPU 클러스터 등 AI 인프라 역량도 소개한다.

NHN클라우드는 오는 8일까지 서울 코엑스에서 열리는 AI FESTA 2026에 참가한다고 6일 밝혔다.

6일 서울 코엑스에서 열린 'AI 페스타 2026'에 마련된 NHN클라우드 전시. [사진=NHN클라우드]

NHN클라우드는 이번 행사에서 '대한민국 AI가 만들어지는 곳, NHN 팩토리X'를 주제로 전시 부스를 운영한다.

NHN 팩토리X는 NHN클라우드가 지난 5월 선보인 AI 풀스택 브랜드로, AI 인프라 구축부터 서비스 개발·운영까지 지원한다. NHN클라우드는 2020년 AI 제조 플랫폼 구축 사업을 시작으로 대규모 GPU 인프라와 데이터센터 전력·냉각·네트워크 등을 구축·운영해왔다.

이번 전시에서는 AI 데이터센터 'NHN 팩토리X 서울'에 구축한 B200 GPU 4080장 규모의 단일 클러스터를 소개한다. 해당 클러스터는 글로벌 슈퍼컴퓨터 성능 순위 TOP500에서 국내 1위, 세계 20위에 올랐다.

AI 인프라 활용을 지원하는 서비스도 선보인다. 필요한 만큼 GPU 자원을 이용할 수 있는 GPUaaS와 GPU 자원 활용 현황을 확인하고 운영 효율화를 지원하는 'GPU라이브(GPU Live)', AI 에이전트 개발·운영을 지원하는 '에이전트 스튜디오(Agent Studio)' 등을 소개한다.

NHN클라우드는 이를 통해 AI 인프라 구축에서 실제 AI 서비스 활용까지 이어지는 NHN 팩토리X의 풀스택 역량을 보여준다는 계획이다.

공공 분야를 위한 AI 인프라 역량도 소개한다. NHN클라우드는 클라우드보안인증(CSAP)과 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 등 관련 인증과 대규모 GPU 인프라 운영 경험을 기반으로 정부·공공기관의 AI 인프라 수요에 대응하고 있다.

flurry327@newspim.com