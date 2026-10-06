에어레인, 스페인 재생가스 박람회서 바이오가스 신제품 공개

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고질화 신제품 'Meritair' 유럽 시장에 소개

EPC·O&M 업체와 협력 확대해 해외 수주 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 기체분리막 솔루션 전문기업 에어레인이 스페인에서 열린 재생가스 박람회에 참가해 바이오가스 고질화 신제품을 선보였다.

6일 에어레인에 따르면 회사는 지난달 29~30일 스페인 바야돌리드에서 열린 '재생가스 박람회 2026(Salón del Gas Renovable)'에 참가해 바이오가스 고질화용 신제품 '메리테어(Meritair)'과 관련 기술을 소개했다.

스페인 바이오매스협회(AVEBIOM) 등이 주최하는 '재생가스 박람회'는 바이오가스와 바이오메탄 등 재생가스 산업의 생산기술과 플랜트 건설, 관련 장비 등을 다루는 기업 간 거래(B2B) 전문 박람회다.

에어레인이 지난달 스페인 바야돌리드에서 열린 '재생가스 박람회 2026'에서 바이오가스 고질화 기술과 신제품을 소개하고 있다. [사진=에어레인]

바이오가스 고질화는 바이오가스에 포함된 이산화탄소와 황화수소 등 불순물을 제거하고 메탄 농도를 높여 고순도 바이오메탄(RNG)으로 전환하는 기술이다. 고질화한 바이오메탄은 도시가스와 발전, 연료 등에 활용할 수 있으며 개질 과정을 거쳐 수소 생산 원료로도 사용할 수 있다.

에어레인은 이번 박람회에서 바이오가스 고질화용 신제품 'Meritair'을 유럽 업계 관계자들에게 소개했다.

회사는 중국과 브라질, 말레이시아 등에서 바이오가스 프로젝트를 수행하며 해외 사업 경험을 쌓아왔다. 이번 전시회를 계기로 유럽 설계·조달·시공(EPC) 및 운영·유지보수(O&M) 업체들과 협력 관계를 확대한다는 계획이다.

에어레인은 기존 질소 발생용 기체분리막 사업을 유지하면서 바이오가스 고질화와 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등 친환경 에너지 분야로 적용처를 넓히고 있다. 해외 프로젝트 경험과 현지 파트너 네트워크를 활용해 바이오가스 고질화 사업의 해외 수주 기반도 확대할 방침이다.

하성용 에어레인 대표이사는 "이번 박람회를 통해 에어레인의 바이오가스 고질화 기술과 신제품을 유럽 시장에 소개할 수 있었다"며 "향후 유럽 EPC 및 O&M 업체들과의 협력을 강화하고, 해외에서 축적한 프로젝트 경험을 바탕으로 바이오가스 고질화 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com