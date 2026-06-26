에어레인, '가스코리아 2026' 참가

바이오가스 고질화 모듈·수소 생산 기술 소개



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에어레인이 서울 양재동 aT센터에서 열린 서울국제가스&수소산업전(가스코리아 2026)에 참가했다고 26일 밝혔다.

에어레인은 가스코리아 2026에서 기체분리막 기술을 활용한 모듈과 시스템을 선보였다. 회사는 바이오가스 고질화, 바이오 수소 생산, 이산화탄소 포집, 수소충전 인프라용 질소발생기 등을 소개했다.

가스코리아 2026은 한국가스신문사가 주관하고 산업통상부와 기후부 등 18개 단체·기관이 후원하는 가스·수소 분야 전문 전시회다. 올해 15회째를 맞았으며 총 81개 기업이 참가했다. 전시회는 국내외 가스·수소산업 신기술과 제품을 소개하는 행사로 운영됐다.

에어레인은 이번 전시회에서 바이오가스의 상업성을 높이는 바이오가스 고질화용 모듈을 소개했다. 해당 모듈은 바이오가스 고질화를 통해 고순도 메탄을 생산하고 이를 도시가스 배관으로 공급하는 데 활용된다. 회사는 이 과정이 온실가스 저감과 탄소배출권 확보 방안으로 연결될 수 있다고 설명했다.

[사진=에어레인]

회사는 중국, 브라질, 말레이시아 등 해외 바이오가스 프로젝트 수행 실적도 공개했다. 바이오가스 고질화 기술을 활용한 해외 사업 사례를 통해 관련 모듈의 적용 범위를 제시했다.

수소경제 분야에서는 고질화를 통해 확보한 고순도 메탄을 활용한 바이오 수소 생산 기술을 선보였다. 이 기술은 기존에 활용되지 않던 바이오가스를 수소 제조 자원으로 사용하는 방식이다. 회사는 수소 생산 과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집하는 기술도 소개했다.

에어레인은 이산화탄소 포집 기술과 관련해 다수의 적용 실적을 제시했으며, 해당 기술의 사업화를 추진하고 있다고 밝혔다. 회사는 연료전지와 산업 공정에서의 이산화탄소 포집·활용(CCUS), 바이오가스 고질화, 수소 생산·정제 등 가스 분리·정제 분야를 중심으로 사업을 전개하고 있다.

수소충전 인프라 분야에서는 기체분리막 기반 질소발생기를 소개했다. 수소충전 인프라에는 질소 공급이 필요한데, 회사는 자체 개발한 기체분리막 질소발생기를 통해 이를 충족할 수 있다고 설명했다. 에어레인은 관련 제품의 공급 실적을 함께 제시했다.

에어레인은 기체 분리·정제 기술을 기반으로 다양한 산업 공정으로 적용 범위를 넓히고 있다. 회사는 기체분리막 솔루션을 중심으로 바이오가스 고질화, 수소 생산·정제, 이산화탄소 포집·활용 등 산업 운영에 필요한 가스 분리·정제 분야를 주요 사업 영역으로 두고 있다.

하성용 에어레인 대표는 "수소의 생산, 공급, 저장, 충전 등 밸류체인에서 회사의 기체분리막 기술이 여러 영역에 적용되고 있다"며 "이번 전시회는 기체분리막 기술의 활용성과 적용 가능성을 산업 관계자들에게 알리는 계기가 됐다"고 말했다.

dconnect@newspim.com