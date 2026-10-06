쿠팡, 뷰티 2000여개 상품 할인…와우회원에 5000원 쿠폰

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16개 브랜드 참여·18일까지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 와우회원을 대상으로 뷰티 상품 2000여개를 할인하는 '뷰티풀데이'를 오는 18일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사에는 에이지투웨니스, 바닐라코, 닥터자르트, 롬앤, 에스트라 등 16개 브랜드가 참여한다. 스킨케어와 메이크업 상품을 할인 판매한다.

쿠팡이 와우회원을 대상으로 오는 18일까지 뷰티 상품 할인 행사를 진행한다. [사진=쿠팡]

상품은 '뷰티풀 모닝 루틴'과 '뷰티풀 나이트 루틴' 두 코너로 나눠 소개한다. 모닝 코너에는 베이스 메이크업과 세럼 등 스킨케어 상품을, 나이트 코너에는 피부 진정용 크림과 립·아이 메이크업 상품을 배치했다.

대표 상품으로 에이지투웨니스 시그니처 에센스 커버 팩트와 바닐라코 클린 잇 제로 카밍 클렌징 밤, 에스트라 아토베리어365 크림 플러스 등이 있다.

쿠팡은 매일 오전 7시 와우회원 전용 '골드박스'에서 뷰티 상품을 한정 수량 특가로 판매한다.

행사 기간 2만원 이상 구매할 때 사용할 수 있는 5000원 다운로드 쿠폰도 제공한다. 브랜드별 즉시 할인과 함께 일부 상품에는 카드사 최대 7% 추가 할인을 적용한다.

kji01@newspim.com