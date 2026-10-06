LG CNS, 디지털자산 플랫폼 '기틀' 출시...글로벌 기업과 협력

전자지갑·거래 처리·수수료 대납·거래 내역 수집 등 담당

'서클' 등 글로벌 기업과 업무협약…토큰화·규제 대응 등 역량 확보

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG CNS가 기존의 금융거래와 달리 금융기관이 통제하기 어려운 디지털자산 관리를 위한 블록체인 인프라 플랫폼을 새롭게 출시했다. 이를 위해 글로벌 블록체인 기업 5곳과 기술 개발, 인프라 구축을 위해 손을 잡았다.

LG CNS가 금융기관의 디지털자산 사업을 지원하는 블록체인 인프라 플랫폼 '기틀(KITL)'을 출시했다고 6일 밝혔다. 은행, 증권사, 카드사, 결제사 등이 스테이블코인, 토큰증권(STO), 실물연계자산(RWA) 같은 디지털자산 서비스를 구축할 때 필요한 인프라를 제공한다.

기틀은 전자지갑, 거래 처리, 수수료 대납, 거래 내역 수집 등 4가지 핵심 기능을 갖췄다. 디지털자산 거래는 퍼블릭 블록체인에서 이뤄져 금융기관은 기존 금융거래처럼 자체 시스템에서 자산 보관, 거래 처리, 기록 관리 등이 불가능하다. 기틀의 4가지 기능이 이 영역을 담당한다.

LG CNS가 출시한 디지털자산 블록체인 인프라 플랫폼 '기틀(KITL)' 주요 기능. [사진=LG CNS]

전자지갑은 은행 계좌와 같은 역할을 한다. 고객이 디지털자산을 보관하고 거래할 때 전자서명을 하는 공간이다. LG CNS는 개인키를 저장하지 않고 서명이 필요한 순간에만 생성해 사용하는 방식으로 특허를 등록했다. 하드웨어 보안 장비의 저장 용량 제약 없이 수천만 명 규모의 고객에게 지갑을 발급할 수 있다.

기틀의 전자지갑 기술은 한국은행의 디지털화폐 실증 사업 '프로젝트 한강'에서 검증됐다. 7개 은행과 약 8만명의 고객이 편의점, 마트 등에서 실제 결제를 수행한 환경에서 프라이빗 블록체인으로 테스트를 마쳤다.

거래 처리 기능은 금융기관 시스템의 거래 요청이 블록체인에서 정상 처리되는 과정을 추적해 결과를 전달한다. 수수료 대납은 블록체인 이용 수수료인 '가스비'를 서비스 제공사가 정한 구조에 따라 분담하도록 처리한다. 거래 내역 수집은 퍼블릭 블록체인의 거래 기록 중 해당 금융기관 관련 내역만 추출한다. 발행사는 스테이블코인 발행량과 준비금을 대조하는 데, 유통사는 정산·회계·감사 자료로 활용할 수 있다.

기틀은 여러 디지털자산과 여러 블록체인 네트워크에서 4가지 기능을 공동으로 사용하도록 설계됐다. 금융기관이 사업 영역을 확장하거나 이더리움 외 솔라나 등 다른 블록체인을 추가할 때도 기존 인프라를 그대로 활용할 수 있다.

LG CNS는 글로벌 블록체인 기업 5곳과 업무협약을 체결했다. ▲스테이블코인 USDC 발행사 '서클' ▲토큰증권 플랫폼 '시큐리타이즈' ▲글로벌 금융 거래 블록체인 재단 '캔톤 파운데이션' ▲블록체인 인텔리전스 플랫폼 '체이널리시스' ▲외부 데이터 제공 기업 '체인링크' 등이다.

서클과는 국내 기술·규제 환경에 맞는 디지털자산 인프라와 솔루션 개발에 협력하고, 시큐리타이즈와는 금융기관의 펀드·채권 등을 국내 규제에 맞게 토큰화하는 솔루션을 공동 개발한다. 캔톤 파운데이션과는 글로벌에서 금용 실거래가 가장 많이 이뤄지는 블록체인 캔톤 네트워크에 국내 금융기관들이 참여할 수 있는 인프라를 구축한다. 체이널리시스와는 국내 규제 요건에 부합하는 거래 모니터링 기능을 기틀 플랫폼에 통합해, 금융기관이 범죄 관련 자금의 지갑 유입을 탐지하고 차단할 수 있도록 협력한다. 체인링크와는 기틀 플랫폼과 체인링크 서비스 결합을 추진한다.

LG CNS 디지털비즈니스사업부장 김홍근 부사장은 "디지털자산 사업에 필요한 인프라와 글로벌 파트너십을 기틀로 제공해 금융기관이 제도 시행과 동시에 서비스를 시작할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

raul1649@newspim.com