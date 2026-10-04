피겨 장하린, 주니어 그랑프리 6차 대회 4위…3위와 3.05점 차

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=피겨스케이팅 여자 싱글 장하린이 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 6차 대회에서 아쉽게 메달을 놓쳤다.

장하린은 4일(한국시간) 슬로베니아 류블랴나 할라 티볼리에서 열린 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 58.86점, 예술점수(PCS) 49.51점을 합쳐 108.37점으로 8위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 피겨 장하린이 4일(한국시간) 슬로베니아 류블랴나 할라 티볼리에서 열린 여자 싱글 프리스케이팅에서 라민 자와디의 '페인트 잇 블랙'에 맞춰 연기를 선보이고 있다. [사진=ISU 유튜브 영상 캡쳐] 2026.10.04 willowdy@newspim.com

쇼트 프로그램에서 64.77점을 받아 3위에 자리했던 장하린은 총점 173.14점으로 4위로 이번 대회를 마무리해 첫 주니어 그랑프리 메달을 놓쳤다.

176.19점(쇼트 56.22점, 싱글 119.97점)으로 3위에 오른 레안드라 짐푸카키스(스위스)와는 불과 3.05점 차였다.

하나 배스(호주)가 198.86점(67.75점, 131.11점)으로 우승했고, 류위시안(중국)이 188.04점(70.10점, 117.94점)으로 은메달을 가져갔다.

비록 메달을 놓쳤지만 장하린은 쇼트프로그램, 프리스케이팅, 총점에서 모두 개인 ISU 공인 최고점을 새로 썼다.

이날 장하린은 라민 자와디의 '페인트 잇 블랙(Paint it Black)'에 맞춰 프리 스케이팅을 선보였다. 그는 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프, 트리플 루프-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프, 트리플 러츠, 트리플 루프 등 점프 과제에서 모두 수행점수(GOE)를 챙기며 안정적인 연기를 이어갔다.하지만 장하린은 트리플 플립을 시도하다 중심을 잃으면서 다운그레이드(점프 회전수가 180도 이상 모자라는 경우)에 어텐션(에지 사용 주의) 판정까지 받았다. 이어진 트리플 살코는 실수없이 뛰었고, 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 코레오 시퀀스로 연기를 마쳤다.

앞서 열린 쇼트 프로그램에서 좋은 점수를 받은 만큼 프리프로그램에서 점프 실수가 없었으면 메달을 노릴 수 있었던 만큼 장하린은 아쉬움을 삼켜야 했다.

한편 같은 대회 남자부에 출전했던 이재근은 쇼트 85.13점, 싱글 143.62점을 받아 총합 228.75로 은메달을 받았다.

태국 히로 캐우타팁이 쇼트 83.67점, 싱글 150.06점을 받아 1위에, 일본 니시로 타이가가 쇼트 84.29점, 싱글 142.99점을 받아 3위에 자리했다.

이재근은 지난 주니어 그랑프리 2차 대회에서 2위를 차지했고, 2개의 은메달과 이번 시즌 랭킹 포인트 26점을 챙겨 그랑프리 파이널 진출 발판을 마련했다.

willowdy@newspim.com