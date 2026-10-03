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[2026AG] '남자축구 한일전 대회 4연패 도전, 골프 김주형과 양궁 금메달 도전

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  • 한국 선수단이 3일 아시안게임 막판 메달 사냥에 나섰다.
  • U-23 축구는 일본과 결승전, 김주형은 골프 2관왕에 도전했다.
  • 양궁·태권도·클라이밍도 금메달 추가에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임이 나선 한국 선수단이 대회 막바지 메달 수확에 나선다.

폐막을 하루 앞둔 3일 남자 축구 결승 한일전을 비롯해 골프 김주형, 양궁 리커브, 태권도 김유진, 스포츠클라이밍 서채현을 포함한 선수단이 마지막 '골든데이'를 장식할 도전에 나선다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀선수들. [사진=KFA] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

폐회일인 4일에는 일본 도쿄에서 승마 혼성 장애물 개인전만 열린다. 사실상 3일이 한국 선수단이 금메달을 대거 추가할 수 있는 마지막 날이다.

가장 주목받는 경기는 대회 4연패에 도전하는 23세 이하(U-23) 남자 축구대표팀의 한일전이다. 한국은 3일 오후 7시 30분 아이치현 도요타 스타디움에서 일본과 금메달을 놓고 격돌한다.

한국은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회를 잇달아 제패했다. 일본마저 꺾으면 아시안게임 남자 축구 사상 최초로 4회 연속 우승이라는 새 역사를 쓴다.

한국과 일본이 아시안게임 남자 축구 결승에서 맞붙는 것은 이번이 3회 연속이다. 앞선 두 차례 맞대결에서는 모두 한국이 웃었다. 2018 자카르타·팔렘방 대회에서는 연장 접전 끝에 2-1로 승리했고, 2023년 열린 2022 항저우 대회에서도 2-1로 역전승을 거두며 금메달을 목에 걸었다. 이번에는 일본 안방에서 4연패에 도전한다. 체력에서는 한국이 다소 유리하다. 한국은 준결승을 비교적 수월하게 마쳤지만, 일본은 우즈베키스탄과 승부차기까지 가는 접전을 치르고 결승에 올랐다. 한국으로서는 체력적 우위를 살려 초반부터 주도권을 잡는 것이 중요하다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형. [사진=뢰터] 2026.10.02 psoq1337@newspim.com

남자 골프에서는 김주형이 개인전과 단체전 '2관왕'에 도전한다. 1라운드에서 3언더파로 7위에 자리한 김주형은 2라운드에서 4타를 줄여 공동 5위로 올라섰다. 이어 3라운드에서는 이글 1개와 버디 5개, 보기 2개를 묶어 5언더파를 기록했다. 중간 합계 12언더파 198타를 적어낸 김주형은 2위 그룹에 1타 앞선 단독 선두로 최종 라운드를 맞는다.

단체전 금메달 가능성도 높다. 한국은 김주형과 문도엽, 김성현 중 상위 2명의 성적을 합산하는 남자 단체전에서 3라운드까지 20언더파를 합작, 일본을 제치고 선두에 자리했다. 김주형을 앞세운 한국 골프가 개인전과 단체전 금메달을 동시에 가져올지 관심이 쏠린다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=강채영이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

세계 최강을 자부하는 양궁 리커브는 남녀 개인전에서 구겨진 자존심 회복에 나선다. 오예진, 이우석이 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열리는 리커브 남녀 개인전 8강부터 금메달을 향한 경쟁을 이어간다.

남자부에서는 이우석이 홀로 살아남았다. 김제덕은 16강에서 탈락했고, 김우진은 랭킹 라운드에서 한국 선수 중 세 번째에 자리해 국가별 출전 인원 제한에 따라 개인전 토너먼트에 나서지 못했다. 이우석은 8강에서 부탄의 킨레이 체링과 맞붙는다.

[파리 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 김유진이 9일 태권도 여자 57kg급 결승에서 우승한 뒤 코칭스태프와 함께 기쁨을 만끽하고 있다. 2024.08.09 zangpabo@newspim.com

태권도도 대회 막판 종주국 명예회복에 나선다. 한국은 지난 1일 태권도 첫날에는 품새에서 모두 금메달을 땄지만, 2일 열린 겨루기에서는 동메달에만 그쳤다. 2024 파리 올림픽 금메달리스트 김유진이 여자 57㎏급에 출전하고, 남자 80㎏ 초과급에서는 강상현이 정상에 도전한다.

김유진에게는 특히 의미가 큰 무대다. 파리 올림픽 챔피언인 김유진은 아직 아시안게임 금메달을 목에 걸지 못했다. 첫 출전이던 2022 항저우 대회에서 동메달에 그쳤던 그는 이번 대회까지 제패하면 세계선수권과 아시아선수권에 이어 주요 국제대회 정상에 오르는 '그랜드슬램'을 완성하게 된다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 스포츠클라이밍 국가대표 서채현. [사진=로이터] 2026.10.02 football1229@newspim.com

스포츠클라이밍에서는 서채현이 주 종목인 리드에서 첫 아시안게임 금메달에 도전한다. 앞서 볼더링에서도 메달 경쟁을 펼쳤던 서채현은 자신의 주 종목인 리드에서 마지막 승부를 펼친다. 아시안게임에서 아직 금메달이 없는 서채현으로서는 이번 대회 마지막 경기에서 시상대 가장 높은 곳을 노린다.

전날 깜짝 금메달을 안겼던 요트는 이날 남자 윈드서핑 이태훈과 남녀 청소년 딩기 이송하, 최지운이 메달 수확에 나선다.

리듬체조 국가대표 서은채, 하수이는 이날 개인종합 결선에 나선다. 지난 1일 열린 예선에서 서은채는 5위로, 하수이는 9위로 결선 진출을 확정했다. 이들은 2014 인천 대회에서 손연재가 땄던 금메달 이후 12년 만에 개인 종합 메달에 도전한다.

이 밖에도 유도에서는 개인전을 마친 선수들이 혼성 단체전에 출격한다. 레슬링 자유형과 브레이킹, 주짓수에서도 한국 선수들이 대회 막판 메달 사냥에 나선다.

willowdy@newspim.com

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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