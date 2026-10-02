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공주시 10월 12일자 5급 이하 승진 및 전보 수시인사

◇ 5급 승진의결(8명)

▲ 기획감사실 양현목 ▲ 세무과 서선영 ▲ 경제과 백종헌 ▲ 관광과 김병각, 남기덕 ▲ 휴양공원과 류기석 ▲ 환경보호과 정명진 ▲ 보건정책과 조현경

◇ 6급(14명)

▲ 미래전략실 윤혜옥(승진) ▲ 투자유치실 성은영(승진) ▲ 자치행정과 박소은(10. 18.字 승진, 층청남도 파견), 이나현(승진), 정태란(승진) ▲ 지역활력과 이소민(승진) ▲ 관광과 김미란(승진), 정일태(승진) ▲ 가족지원과 배중보(승진) ▲ 건설과 김미란(승진) ▲ 허가건축과 윤은식(승진), 김주희(10. 18.字 파견복귀) ▲ 농업기술센터 주동운(승진), 한장수(승진)

◇ 7급(35명)

▲ 기획감사실 송유정(승진), 조재훈(승진) ▲ 안전총괄과 김현태(승진), 김홍기(승진), 이효진(승진) ▲ 지역활력과 이민주(승진) ▲ 회계과 이승주(승진) ▲ 세무과 신진희(승진) ▲ 민원토지과 손다정(승진), 조진호 ▲ 문화예술과 강유경(승진), 정성연(승진) ▲ 관광과 이민규(승진) ▲ 휴양공원과 한송현(승진) ▲ 자원순환과 김선영(승진) ▲ 경로장애인과 김태균(승진), 이미연(승진), 이진규(승진) ▲ 가족지원과 강진주(승진) ▲ 건설과 박슬기(복직) ▲ 허가건축과 신주원(승진), 오은택(승진), 유경아(승진), 최원영(승진) ▲ 교통과 박송희(복직) ▲ 보건소 김세원(승진), 박선영(승진), 박세미(승진), 박종수(승진), 신지혜(승진), 이지선(승진), 조연주(승진), ▲ 유구읍 김량현(승진) ▲ 계룡면 배재환(승진) ▲ 의당면 강전명(승진)

◇ 8급(42명)

▲ 홍보미디어실 서은수(승진) ▲ 회계과 김시경(승진), 이연(승진) ▲ 세무과 최지훈(승진) ▲ 민원토지과 김지혜(승진), 임영상(승진) ▲ 경제과 이재슬(승진), 최유빈(승진) ▲ 관광과 윤예근(승진) ▲ 환경보호과 박기동(승진) ▲ 자원순환과 김영진(승진), 김현경(승진) ▲ 평생학습과 황선연(승진) ▲ 청년인구정책과 최지성(승진) ▲ 경로장애인과 김기호(승진) ▲ 가족지원과 최보경 ▲ 건설과 한가영(승진) ▲ 허가건축과 권누리, 김도형(승진), 배우리(승진), 오정훈(승진), 오향민(승진), 전혜성(승진), 조성운(승진), 조연우(승진) ▲ 교통과 박상요(승진), 임혜윤(승진) ▲ 농업기술센터 강다영(승진) ▲ 보건소 이화진(승진) ▲ 유구읍 조햇살(승진) ▲ 탄천면 임용철(승진) ▲ 계룡면 홍동연(승진), 홍성구(승진) ▲ 의당면 조희민(승진) ▲ 정안면 김현영(승진) ▲ 우성면 김정현(승진), 이성현(승진) ▲ 사곡면 한재성(승진) ▲ 신풍면 이상원(승진) ▲ 금학동 김현일(승진) ▲ 옥룡동 남궁유정(승진) ▲ 월송동 권소혜(승진)

◇ 9급 신규임용(17명)

▲ 스마트정보과 황세민 ▲ 세무과 김희진 ▲ 문화유산과 장민주 ▲ 복지정책과 안덕근 ▲ 교통과 심온유 ▲ 산림자원과 박도은 ▲ 상하수도과 백예람 ▲ 농업기술센터 오지안 ▲ 보건소 김영한, 신지수 ▲ 이인면 정수경 ▲ 탄천면 류현정 ▲ 반포면 고병훈 ▲ 의당면 오세영 ▲ 우성면 김지우 ▲ 웅진동 송진욱 ▲ 옥룡동 권순범

◇ 실무수습(15명)

▲ 휴양공원과 최재홍 ▲ 평생학습과 이경희 ▲ 도시정책과 장용헌 ▲ 허가건축과 원승연 ▲ 상하수도과 강선미, 유새티 ▲ 유구읍 이은영 ▲ 이인면 권택준 ▲ 반포면 김소희 ▲ 의당면 권효진 ▲ 정안면 이우진 ▲ 사곡면 박은비 ▲ 신풍면 허운호 ▲ 옥룡동 김근보 ▲ 월송동 방인하

gyun507@newspim.com