창원시 '초록을 심다! 미래를 잇다!' 환경 행사…탄소중립 체험

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다양한 세대 참여 탄소중립 교육 강화

지속 가능한 미래 도모 실천 방법 배움

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원에서 환경 체험과 영화 관람을 한자리에서 즐기며 탄소중립의 의미를 되새기는 행사가 열린다.

창원시는 오는 9일 용지문화공원과 3·15해양누리공원에서 '초록을 심다! 미래를 잇다!'를 주제로 '제18회 초록한마당'과 '제19회 창원환경영화제'를 개최한다고 2일 밝혔다.

초록한마당 포스터[사진=창원시] 2026.10.02

어린이와 성인 등 다양한 세대가 체험과 놀이를 통해 탄소중립, 청정에너지 등 환경정책을 접할 수 있도록 구성했다.

제18회 초록한마당은 이날 오전 10시부터 오후 4시까지 용지문화공원에서 열린다. 약 5000명이 참여할 것으로 예상되는 가운데 개막식과 환경공모전 시상식이 진행된다.

현장에는 경제·사회·환경 분야를 다루는 30여 개 체험 부스가 운영된다. 환경 골든벨, 스탬프투어, 환경문화공연 등 가족 단위 참여 프로그램도 마련된다.

참여자들은 탄소중립과 자원순환, 청정에너지, 생물다양성 등을 주제로 한 체험을 통해 생활 속 환경 실천 방법을 배울 수 있다. K-POP 댄스와 마술쇼, 풍선·비눗방울쇼, 플래시몹 등 공연도 이어진다.

오후 4시 30분부터 오후 9시까지는 3·15해양누리공원에서 제19회 창원환경영화제가 열린다. 애니메이션 '극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성'을 상영하며 해양환경과 생태계 보전, 인간과 자연의 관계를 다룬다.

영화 상영 전에는 환경뮤지컬 '지구재판'이 진행된다. 폐플라스틱을 활용한 키링·도어벨 만들기와 영화 관람 후 별보기 체험도 마련된다.

news2349@newspim.com