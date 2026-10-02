고양특례시, 행주산성서 '국가유산 야행' 9~18일 개최

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민경선 시장 "문화와 지역 경제가 선순환하는 지역 상생형 축제로"

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시의 대표 야간 축제인 '고양 국가유산 야행-행주가(街) 예술이야(夜)'가 행주산성 일원에서 오는 10월 9일부터 18일까지 열린다.

행주산성 정상에서 내려다본 한강의 모습.[사진=고양시]

2일 고양시에 따르면 '별빛 아래 행주'를 주제로 열리는 이번 행사는 매일 오후 6시부터 10시까지 진행되며 오후 9시까지 입장이 가능하다.

올해는 기존 야경·야사·야로·야시·야설 등 5개 프로그램에 야화와 야식을 추가해 '7야(夜)' 체계로 확대했다. 어린이와 대학생, 지역 상권도 프로그램 기획과 운영에 참여한다.

야사 프로그램 '그날 밤, 행주에서'에서는 교육 과정을 수료한 초등학생 10명이 어린이 해설사가 주말과 공휴일 5일 동안 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 하루 4차례 대첩기념관에서 행주대첩 관련 내용을 설명한다.

중부대학교 연극영화학전공 학생들은 권율 장군과 의병장 김천일 등 역사 인물 10명을 재현하며, 행주산성 일대를 돌며 관람객에게 인물별 이야기를 전하고 관람 동선을 안내한다.

지역 상권과 연계한 야시 '행주 행화길'도 운영한다. 행주산성 먹거리촌과 행주외동 일대 음식점·카페가 연장 영업과 할인·서비스를 제공한다.

야경 프로그램 '행주 8색8야'에서는 대첩문과 권율 장군 동상, 충훈정, 행주대첩비 등 주요 지점 8곳에 야간 경관 조명을 설치한다.

야식(夜食) '행주 런케이션'은 행주대첩과 밥할머니 설화를 모티브로 구성한 체험 프로그램이다. 외국인 유학생과 일반인을 대상으로 10일·17일 두 차례 진행되며 고양시청 통합 예약 사이트에서 사전 예약을 받아 20명 규모로 운영된다.

행주산성 정상 충의정에서는 야설 '행주의 울림' 공연이 2주간 금·토·일 오후 6시 30분부터 열린다. 고양버스커즈와 대금 연주를 비롯해 10일에는 고양시 태권도 시범단과 시립소년소녀합창단, 랩·국악 퓨전 공연 등이 진행된다.

2026 행주가 예술이야 홍보 포스터.[사진=고양시]

민경선 시장은 "행주산성은 고양의 대표 역사·문화 자원"이라며 "지역 주민과 학생, 상권이 함께 참여하는 구조를 통해 문화와 지역 경제가 선순환하는 지역 상생형 축제로 발전시키고 고양만의 야간 관광 콘텐츠를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com