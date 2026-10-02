부산 동래온천지구 '온천도시' 지정…치유·휴식 관광 육성

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1400년 역사·70.3도 온천수

치유·체험 중심 콘텐츠 확충

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 동래온천지구가 전국 네 번째 온천도시로 지정됐다. 기존 목욕 중심 온천관광을 치유와 휴식, 체험이 결합된 도심형 관광으로 확대한다는 계획이다.

2일 부산시에 따르면 행정안전부는 전날 동래구 동래온천지구 일원을 온천도시로 지정했다.

행정안전부가 1일 부산 동래구 '동래온천지구' 일원을 전국 네 번째 '온천도시'로 지정​했다. 이번 지정은 지난 2023년 충북 충주 수안보온천, 충남 아산 온양온천, 경남 창녕 부곡온천 3개 지역이 온천도시로 지정된 이후 ​두 번째 지정 사례이다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

온천도시는 온천자원의 우수성과 온천관광 활성화 노력, 온천산업 육성 가능성, 지역경제 기여도 등을 종합적으로 고려해 행정안전부 장관이 지정하는 제도다.

동래온천은 2023년 지정된 충북 충주 수안보온천, 충남 아산 온양온천, 경남 창녕 부곡온천에 이어 네 번째 온천도시가 됐다. 이번에는 동래온천이 단독으로 지정됐다.

행안부는 동래구가 제출한 온천도시 계획서를 토대로 현장 실사와 전문가 심사를 진행했다. 온천자원과 도심 접근성, 발전 가능성, 차별화된 발전전략 등을 종합적으로 평가해 최종 지정했다.

동래온천은 삼국시대부터 이어진 약 1400년의 역사를 지닌 부산의 대표 온천관광 자원이다. 최고 70.3도의 온천수와 실리카 성분을 함유한 수질을 갖췄다.

부산 지하철 1·3·4호선과 동해남부선 등 교통망을 이용할 수 있는 도심에 자리 잡은 점도 강점으로 평가됐다. 온천시설을 기반으로 연간 약 200만 명이 찾고 있다.

금정산국립공원과 동래읍성 등 자연·역사·문화 관광자원과 가까워 온천과 주변 관광지를 연계한 체류형 관광 거점으로 발전할 여건도 갖췄다.

시는 온천도시 지정을 계기로 온천치유원을 건립해 수중 치유 서비스를 제공할 계획이다. 온천복합체험시설을 조성해 시민과 관광객이 일상에서 온천을 이용할 수 있는 환경도 마련한다.

동래온천장 브랜드 특화상품을 개발하고 동래온천축제를 개최하는 등 관광 콘텐츠도 확충할 예정이다.

전재수 시장은 "동래온천의 1400년 역사와 우수한 온천자원, 도심 접근성을 인정받은 결과"라며 "치유·휴식·관광 콘텐츠를 확충해 온천관광 활성화가 지역경제로 이어지도록 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com