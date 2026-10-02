남해군, 민선 9기 핵심사업 점검회의..효율적 사업 추진 방안 모색

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62개 사업 추진 상황 공유·문제점 논의



[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 사업 지연 요인을 조기에 파악하고 대응하기 위한 경남 남해군의 월례 점검이 이어졌다.

2일 남해군에 따르면 전날 군수실에서 민선 9기 핵심사업과 대규모 투자사업, 주요 용역의 추진 상황을 점검하는 '10월 주요현안사업 추진상황 점검회의'를 개최했다.

류경완 남해군수가 지난 1일 군수실에서 민선 9기 핵심사업과 대규모 투자사업, 주요 용역의 추진 상황을 점검하는 '10월 주요현안사업 추진상황 점검회의'를 주재하고 있다.[사진=남해군]2026.10.02

류경완 군수가 주재한 이날 회의에는 기획조정실·인구청년정책단·행정복지국·농업기술센터, 관광경제국, 해양환경국 순으로 세 차례 진행됐다. 사업과 용역을 담당하는 국장, 팀장 등이 참석했다.

담당 팀장 30명은 9월 회의 이후 한 달간 진행된 62개 사업·용역의 추진 상황을 공유했다. 군수 지시사항 조치 결과와 민원 내용을 보고하고, 예상되는 문제점과 대응 방안도 함께 제시했다.

군은 사업·용역별 관리카드를 활용해 진도율, 예산 집행률, 추진 경과와 향후 계획을 매월 갱신하고 있다. 이를 토대로 사업 지연 요인을 조기에 확인하고 대응한다는 방침이다.

이번 회의부터는 '정원의 섬, 남해' 종합계획 수립 용역과 고(故) 박숙이 할머니 기록관 조성사업을 보고 대상에 포함했다.

해양스포츠 치유여행 플랫폼 조성사업과 관련 용역은 하나로 묶어 관리하기로 했다. 봉전지구 뉴:빌리지 조성사업과 든든 플러스센터 조성사업도 통합 관리해 사업 간 연계성을 높일 계획이다.

회의에서는 주요 시설사업의 공정 지연에 따른 대책과 지방계약법에 따른 대규모 사업의 공정하고 효율적인 추진 방안이 집중 논의됐다.

류경완 군수는 "주요현안사업은 군민의 삶과 남해의 미래를 바꾸는 사업"이라며 "계획 단계부터 준공까지 꼼꼼히 살피고, 부서 간 협업으로 사업 추진의 걸림돌을 신속히 해소해 달라"고 당부했다.

군은 매월 주요현안사업 추진상황 점검회의를 열어 민선 9기 핵심 공약과 현안 사업의 추진 상황을 관리할 계획이다.

m25322532@newspim.com