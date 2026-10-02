남해군 '대장군지', 경남도 기념물 지정…삼별초 역사 재조명

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삼별초 유존혁 항몽 활동 확인

고려시대 역사적 위상 재확립

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 고려 후기 해상 항쟁의 흔적을 간직한 경남 남해 대장군지가 경남도 기념물로 지정됐다.

남해군은 서면 서호리 일원의 고려시대 유적 '남해 대장군지'가 경남도 기념물로 지정 고시됐다고 2일 밝혔다.

1일 경상남도 기념물로 지정 고시된 '남해 대장군지'[사진=남해군]2026.10.02

남해 대장군지는 고려 후기 삼별초 대장군 유존혁이 남해현을 거점으로 항몽 활동을 벌인 곳으로 알려졌다. 진도와 제주 등 삼별초 주요 거점과 함께 고려의 대몽항쟁과 당시 남해안의 해상 활동·방어체계를 보여주는 유적으로 평가된다.

삼별초는 1270년 고려 조정이 개경으로 환도한 뒤에도 몽골에 대한 항쟁을 이어갔다. 강화도에서 시작된 항쟁은 진도와 제주로 확대됐으며 남해는 해상 교통과 군사 활동의 요충지로 기능한 것으로 전해진다.

군이 경남연구원에 의뢰해 진행한 발굴조사에서는 길이 약 141m, 면적 6400㎡ 규모의 계단식 대지가 확인됐다. 높이 약 5m에 이르는 대형 축대도 조사됐다.

유적은 고려 중기에 처음 조성된 뒤 13세기에 대규모로 확장된 것으로 나타났다. 5단의 계단식 대지와 건물지, 축대, 담장, 출입로, 계단, 배수시설 등이 확인됐으며 고려시대 청자와 기와류도 출토됐다.

특히 공간 구성과 축대 조성 방식이 1270년 조성된 삼별초의 주요 거점 진도 용장성과 유사한 것으로 조사됐다. 문헌에 기록된 유존혁의 남해 활동과 고고학적 조사 결과가 맞물리는 유적으로 평가되는 이유다.

도는 발굴조사 결과와 유적의 역사·학술적 가치, 지역에서 이어진 관련 전승 등을 종합해 기념물 지정을 결정했다. 앞으로 남해군과 함께 보존 상태를 정기적으로 점검하고 추가 발굴조사를 추진할 계획이다.

군은 유적을 체계적으로 보존·관리하고 삼별초와 고려시대 남해의 역사적 위상을 보여주는 역사문화자원으로 활용할 방침이다.

류경완 군수는 "남해 대장군지는 삼별초의 해상 거점이자 고려 후기 건축·토목 기술을 보여주는 유적"이라며 "도 기념물 지정을 계기로 체계적인 보존과 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com