군포시, 10일 산본 로데오거리서 '군포 청년축제' 개최

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한대희 시장 "축제를 통해 자신만의 새로운 가능성의 문을 활짝 열게 되길 기대"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 10일 낮 12시부터 오후 6시까지 산본 로데오거리 일원에서 '2026 군포 청년축제'를 개최한다고 2일 밝혔다.

2026 군포 청년축제 홍보물. [사진=군포시]

시에 따르면 올해 축제는 청년들이 직접 투표로 선정한 슬로건인 'FLYING TO THE DOOR : 문을 두드려라'를 주제로 열린다. 청년들이 정책과 기회를 접하고 다양한 체험을 통해 지역 사회와 교류할 수 있는 참여형 축제로 꾸며진다.

행사장은 슬로건의 의미를 담아 ▲기회의 문(두드려봄) ▲가능성의 문(열어봄) ▲나의 문(들여다봄) ▲도전의 문(넘어가봄) 등 4개 테마존으로 나눠 운영된다.

'기회의 문'에서는 군포시와 한세대 대학일자리플러스센터 등 여러 기관이 참여해 청년정책 안내, 취업·진로 상담, 마음건강 상담 등을 제공한다. '가능성의 문'은 청년 간 교류를 위한 네트워킹 공간으로 미니 게임과 관내 학교 동문을 위한 '랜덤 동창회' 지원 프로그램이 진행된다.

'나의 문'에서는 퍼스널컬러 진단, 심리 돌봄 체험, 흑백 온기 사진관 등 자기 이해와 힐링을 위한 콘텐츠가 마련되며 '도전의 문'에서는 타자 빨리 치기, 두더지 잡기 등 다채로운 미니게임이 열린다.

참가자들이 4개 테마존을 모두 체험할 수 있도록 돕는 '스탬프 투어'도 진행되며 미션 달성 개수에 따라 단계별 보상이 주어진다.

메인 무대에서는 낮 12시 사전공연을 시작으로 오후 2시 공식 개막식 및 청년친화도시 조성 유공 표창 수여식이 열린다. 이어 지역 청년 예술가들의 릴레이 공연이 펼쳐진다. 행사는 참가자와 시민이 행사장 일대를 정돈하는 '플로깅' 활동으로 마무리된다.

한대희 군포시장은 "이번 축제는 취업과 진로라는 무거운 고민부터 취미와 힐링 등 다양한 경험을 한자리에서 만날 수 있도록 기획됐다"며 "청년들이 직접 부딪혀보고 즐기는 과정 속에서 자신만의 새로운 가능성의 문을 활짝 열게 되길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com