강진군, 쓰레기 불법투기·소각 과태료 부과 엄정 조치

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최근 2개월간 7건 과태료 부과…야간·새벽 취약시간 순찰 강화

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군은 쾌적한 생활환경 조성과 산불 등 안전사고 예방을 위해 불법투기 상습지역을 중심으로 단속을 강화한다고 2일 밝혔다.

최근 생활쓰레기 무단투기와 폐비닐·농업 부산물 등의 불법소각이 악취와 미세먼지를 유발하고 산불 위험까지 높이면서 주민 생활환경을 위협하고 있다는 판단에서다.

[사진=조은정 기자]

군은 야간과 새벽 등 단속 취약시간대 순찰을 확대하고 불법행위가 적발되면 관련 법령에 따라 과태료 부과 등 엄정 대응할 방침이다.

최근 2개월간 적발된 불법행위는 모두 7건으로 강진읍 3건, 군동면 2건, 신전면과 작천면 각 1건이다.

올바른 쓰레기 배출 방법에 대한 홍보도 병행한다. 생활쓰레기는 일몰 후부터 다음 날 오전 5시까지 지정된 시간에 배출해야 하며 음식물쓰레기와 혼합해서는 안 된다.

대형폐기물과 재활용품은 정해진 절차에 따라 배출하고 영농폐기물은 마을 공동집하장이나 지정 수거 장소를 이용해야 한다.

특히 농경지와 생활 주변에서 폐기물을 태우는 행위는 대기오염은 물론 산불로 이어질 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

ej7648@newspim.com