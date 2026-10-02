'공모펀드 불완전판매' BNK부산은행, 과태료 4900만 원

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위험등급 변경 뒤 기존 상품설명서 사용

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 위험등급이 바뀐 공모펀드를 변경 전 자료로 판매한 BNK부산은행이 금융당국의 제재를 받았다.

금융감독원은 공모펀드의 변경된 위험등급을 제대로 반영하지 않은 BNK부산은행에 과태료 4900만원을 부과했다.

사진은 BNK부산은행 전경[사진=뉴스핌DB]2026.07.02.

2일 금감원 공시에 따르면 부산은행은 지난 2022년 1월 26일부터 2월 25일까지 공모펀드를 판매하면서 자산운용사가 변경한 위험등급이 반영되지 않은 상품설명서 등을 사용했다.

이 과정에서 금융소비자들에게 실제 펀드 위험등급과 다른 내용을 안내하고 상품 가입을 권유한 것으로 조사됐다.

금융소비자보호법은 금융상품판매업자가 상품 계약을 권유할 때 투자 위험 등 중요 사항을 거짓으로 설명하거나 상품 내용을 사실과 다르게 알리는 행위를 금지하고 있다.

금감원은 부산은행이 변경 전 위험등급이 기재된 자료를 사용해 펀드의 위험성을 사실과 다르게 설명했다고 판단했다.

부산은행에 대한 기관 임원 제재는 없었으며 직원 등에 대해서는 자율처리 필요사항 1건이 통보됐다.

앞서 금융당국은 2021~2022년 공모펀드 판매 과정에서 자산운용사의 위험등급 변경을 판매 시스템과 설명서에 제때 반영하지 않은 은행들을 대상으로 제재 절차를 진행해왔다.

news2349@newspim.com