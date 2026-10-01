[격투기] 태권도vs우슈 맞대결…UFC 女 플라이급 실바와 왕충 맞대결

AI 핵심 요약beta
- 실바와 왕충이 4일 UFC 332 타이틀전을 치른다.
- 태권도와 우슈 산타 기반 타격가 대결이다.
- 왕충은 타격 우위, 실바는 MMA 경험을 앞세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=태권도 파이터 나탈리아 실바(29·브라질)와 우슈 산타 파이터 왕충(34·중국)이 UFC 여성 플라이급(56.7kg) 타이틀을 놓고 맞붙는다.
UFC는 오는 4일(이하 한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 델타 센터에서 'UFC 332: 실바 vs 왕충'을 개최한다. 메인 이벤트에선 UFC 여성 플라이급 랭킹 1위 나탈리아 실바(20승 1무 5패)와 8위 조커 왕충(10승 1패)이 타이틀전을 벌인다. 챔피언 발렌티나 셰브첸코가 부상으로 타이틀을 반납해 왕좌가 공석이 됐다.
한국 전통 무예 태권도 스타일과 중국 무술 우슈 산타 스타일이 맞붙는다. 나탈리아 실바는 16세 때부터 지역 사회 프로젝트로 태권도 수련을 시작해 검은띠를 획득했다. 18세 때 프로 종합격투기(MMA) 파이터로 전향해 22살에 브라질 단체 정글 파이트 플라이급 챔피언에 등극했다. 2022년 UFC에 입성한 뒤로 8연승, 타단체 포함 14연승을 달리고 있다.
왕충은 16세 때부터 우슈 산타를 배우기 시작했다. 2013년에 우슈 세계선수권 대회와 2014년 아시안 게임에서 금메달을 차지했다. 2015년에는 중국 단체 쿤룬 파이트 킥복싱 라이트급 타이틀전에서 훗날 UFC 플라이급 챔피언이 되는 발렌티나 셰브첸코를 꺾고 챔피언에 등극했다. 2019년에는 아마추어 복싱 세계 선수권 대회에 출전해 은메달을 획득하기도 했다. 2022년 MMA로 전향해 2024년 ROAD TO UFC를 거쳐 UFC에 입성했다. 현재 4연승을 달리며 UFC 5승 1패를 기록 중이다.
두 타이틀 도전자의 타격 실력은 UFC 통계로도 입증된다. UFC 여성 플라이급 분당타격 차이 분야에서 왕충은 1등(4.63), 나탈리아 실바는 3등(2.45)에 올라 있다. 왕충은 분당 8대의 타격을 적중시키면서 3.37대의 타격을 허용하고, 실바는 분당 4.81대의 타격을 때리고, 2.36대를 맞는다. 왕충이 어느 정도 맞을 걸 각오하고 타격의 볼륨을 높이는 스타일이라면 실바는 활발한 스텝을 통해 자신은 거의 맞지 않고, 태권도 킥으로 원거리에서 상대를 가격하는 스타일이다.
실바는 이날 "맞지 않고 챔피언이 될 수 있다면 그게 더 좋다. 체육관에서 남자 선수들과 타격 스파링을 많이 했기에 난전에 들어가도 상관 없다 안 맞고 때리는 스타일을 선호하지만 기꺼이 난타전도 불사할 수 있다"고 밝혔다.
왕충은 "이전에 이미 빠르고, 많이 움직이는 비슷한 상대들과 싸워봤다. 실바가 달리기 시합을 원한다면 기꺼이 추격해주겠다"고 큰소리쳤다.
이어 실바는 "순수 타격전과 MMA는 다르다. MMA는 타격뿐 아니라 그래플링 등 많은 요소가 있다"고 기꺼이 그래플링을 섞을 수 있다며 MMA 경험 우위를 강조했다.
이에 왕충은 "실바의 그래플링 실력도 괜찮지만, 결국 승부는 타격전에서 갈릴 것"이라고 전망했다.
한편, 코메인 이벤트에선 밴텀(61.2kg) 랭킹 9위 데이비슨 피게레도(38·브라질)와 12위 페이튼 탤벗(28·미국)의 경기가 열린다. 메인 카드 제3 경기에선 전 KSW 웰터급-미들급 챔피언 로베르토 솔디치(31·크로아티아)가 카오스 윌리엄스(32·미국)를 상대로 UFC 데뷔전을 치른다. 10연승을 달리고 있는 아테바 고티에(24·카메룬)는 메인카드 오프닝 경기에서 백병전 컴뱃 삼보 세계 챔피언을 지낸 로만 코필로프(35·러시아)와 격돌한다.
willowdy@newspim.com