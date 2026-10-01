과천시, 교통사고 빈번한 과천청사 사거리 노면 유도선·차선 정비 추진

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 1일 과천청사 사거리 차선 재도색에 나섰다.
- 사고 위험과 시인성 저하를 줄이기 위한 정비다.
- 10월 중 출퇴근을 피해 당일 완료할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 교통사고 발생 위험이 높은 과천청사 사거리 일대를 대상으로 차선 재도색 및 노면 색깔 유도선 정비 공사를 추진한다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업은 상반기 경기도 보조금을 지원받아 추진되는 '2026년 교통사고 잦은 곳 개선 사업'의 일환이다. 과천청사 사거리는 과거 8건의 교통사고가 발생하는 등 복잡한 교차로 구조와 주야간 시인성 저하로 인해 초행길 운전자의 혼선과 측면 충돌 위험이 지속해서 지적돼 온 곳이다.
시는 노후화된 차선을 고휘도 도료로 재도색하고 직진 및 좌회전 차로의 진행 방향을 직관적으로 알 수 있는 노면 색깔 유도선을 정비해 야간이나 우천 시에도 운전자가 쉽게 길을 인지할 수 있도록 도로 환경을 개선한다.
시민 교통 불편을 최소화하기 위해 공사는 10월 중 출퇴근 시간대를 피해 실시되며 당일 완료를 목표로 진행될 예정이다.
신계용 과천시장은 "이번 정비 공사를 통해 과천청사 사거리의 교통 흐름이 개선되고 사고 예방에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "공사 기간 서행 운전 등 시민들의 협조를 부탁드리며, 앞으로도 안전한 도로 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
과천시는 최근 선암사거리 보행신호 잔여시간표시기 교체와 바닥신호등 설치를 마쳤으며 광창로와 관악산길 일대 횡단보도의 활주로형 도로표지병 정비도 차질 없이 추진할 방침이다.
1141world@newspim.com