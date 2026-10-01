추미애 지사 "DMZ 생명 자원 보존·평화의 상징으로 지켜야"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 지사 1일 포천서 DMZ 생태보전 강조했다
- DMZ자생식물원 10주년 국제심포지엄이 1∼2일 열렸다
- 경기도는 DMZ를 생태·평화 거점으로 키운다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 추미애 경기도지사가 비무장지대(DMZ)를 전쟁의 상흔 속에서도 생명력을 지켜온 공간으로 평가하며 생태 보전과 평화 협력의 중요성을 강조했다.
1일 경기도에 따르면 추미애 지사는 경기 포천시 국립수목원에서 열린 'DMZ자생식물원 개원 10주년 기념 국제심포지엄'에 참석해 축사를 통해 "DMZ는 생명을 상징하는 곳이다. 평화를 파괴한 전쟁의 상흔이 있는 곳이지만 역설적으로 생명을 상징하는 곳"이라며 "이처럼 생명의 소중함을 일깨우는 DMZ자생식물원의 개원 10주년을 맞아 심포지엄이 열리게 된 것을 뜻깊게 생각한다"고 축하인사를 전했다.
추 지사는 심포지엄에 참석한 해외 관계자들에게 "DMZ에 있는 생명 자원을 보존하고 평화의 상징으로 만들고 싶은 열망이 지구상에서 가장 강한 사람들이 바로 대한민국 사람들"이라며 "오늘 오신 여러분들은 꼭 대한민국의 친구가 돼 자생력 강한 DMZ를 평화의 상징으로 계속 지켜나갈 수 있도록 우정을 주고 도와달라"고 당부했다.
이번 심포지엄은 산림청 국립수목원과 생물다양성협약(CBD) 사무국이 공동 주최했다. '생물다양성과 평화, DMZ 너머의 미래'를 주제로 이날부터 2일까지 포천 국립수목원과 강원 양구 DMZ자생식물원에서 진행된다.
행사에는 산림청과 통일부를 비롯해 CBD 사무국, 세계자연보전연맹(IUCN), 유엔환경계획(UNEP), 미국 파트너십스 포 네이처, 독일 하이브리드 스페이스 랩, 한스자이델재단 등 국내외 생태·환경 분야 관계자와 전문가 200여 명이 참석했다.
첫날에는 초국경 보호지역의 국제 동향과 DMZ의 보전 가치, 분쟁지역 환경 복원과 평화 구축, 유럽 그린벨트 사례 등을 주제로 발표와 토론이 이어졌다.
행사 둘째 날인 2일에는 양구 DMZ자생식물원 현장 견학과 개원 10주년 기념행사가 열린다. 참석자들이 작성한 평화 염원 메시지와 북한 식물 종자 등을 담은 평화 타임캡슐 봉인식, 평화음악회도 진행될 예정이다.
DMZ자생식물원은 DMZ 일대 식물자원을 수집·보전하고 북한 지역 산림생태계 복원 연구를 수행하기 위해 국립수목원이 조성한 18㏊ 규모의 식물원이다. 2016년 개원한 이후 북방계 식물의 수집·증식과 보전, 북한 식물 연구, 훼손지 복원 등을 추진해왔다.
이날 행사가 열린 국립수목원과 광릉숲은 유네스코 생물권보전지역으로, 한반도 산림 생물다양성의 핵심 거점으로 꼽힌다.
경기도는 DMZ 일원의 생태자원을 조사·보호하고 평화누리길과 생태탐방로를 조성·관리해왔다. 또 생태교육과 평화관광 등을 통해 DMZ의 역사적·생태적 가치를 알리는 사업도 추진하고 있다.
경기도는 앞으로 산림청과 통일부 등 관계기관 및 국제사회와의 협력을 강화해 DMZ 생태계를 체계적으로 보전하고 DMZ를 한반도와 세계를 잇는 생태·평화 거점으로 발전시킨다는 방침이다.
asj7376@newspim.com