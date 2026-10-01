"2000원에 공연 본다"…대전도시공사, 원도심 연극 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전도시공사가 28일 대흥동서 메세나 팝업을 열었다.
- 시민 200여 명이 2000원 관람권 행사에 참여했다.
- 300만 원 기부로 지역 소극장 공연 활성화를 지원했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 원도심 소극장 공연을 2000원에 관람할 수 있는 문화지원 행사가 마련돼 시민 200여 명이 참여했다.
대전도시공사는 지난달 28일부터 29일까지 대흥동 별별마당 우금치에서 'DCCO 메세나 팝업'을 운영했다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 지역 연극에 대한 시민 접근성을 높이고 소극장 공연 활성화를 지원하기 위해 마련됐다. 대전시 사회혁신센터와 대전연극협회가 함께 참여했다.
공사는 대전연극협회에 300만 원을 기부했으며 협회는 이를 활용해 원도심 소극장 공연을 2000원에 볼 수 있는 특별관람권을 마련했다.
행사장에서는 태블릿을 활용한 'AI 연극 취향 테스트'를 통해 참가자에게 취향에 맞는 공연을 추천하고 특별관람권을 제공했다. 사회혁신센터와 연계한 현장 이벤트도 진행됐다.
특별관람권은 오는 10일까지 열리는 대전국제소극장연극축제의 지역 소극장 공연에 사용할 수 있다.
공사는 관람권이 실제 공연 관람으로 이어질 수 있도록 오는 24일까지 블로그를 통해 관람 후기 이벤트도 진행한다. 후기 작성자 가운데 50명을 추첨해 모바일상품권을 제공할 예정이다.
정해교 대전도시공사 경영본부장은 "시민의 공연 관람 기회를 넓히고 지역 공연예술계에 힘을 보태기 위해 마련한 행사"라며 "지역문화를 시민이 직접 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com