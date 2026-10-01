[2026AG] 韓 남자배구, '디펜딩챔피언' 이란에 2-3 풀세트 역전패…남녀 모두 메달 좌절

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자배구대표팀이 1일 이란에 2-3으로 졌다
- 허수봉 22점 분전에도 8강서 탈락했다
- 한국 배구는 남녀 모두 메달 없이 끝났다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자 배구대표팀(세계랭킹 25위)이 아시안게임 2연속 메달 획득에 실패했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남녀 배구 모두 빈손에 그쳤다.
한국(세계랭킹 25위)은 1일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 종합체육관에서 열린 이란(19위) 대회 남자배구 8강전에서 풀세트 접전 끝에 세트 점수 2-3(23-25 25-18 25-21 20-25 12-15)으로 패했다.
이로써 한국은 순위 결정전으로 떨어졌다. 한국은 1966 방콕 대회부터 2018 자카르타·팔렘방 대회까지 한 번도 빠짐없이 메달 획득에 성공했다. 하지만 2023년 열린 2022 항저우 대회 때 7위에 그쳤고, 이번 대회에서도 빈손으로 귀국하게 됐다.
한국은 지난달 27일 필리핀전(3-0, 승)을 시작으로, 28일 대만전(3-1, 승), 29일 중국전(2-3,패)에서 조별리그 2승 1패를 거두며 8강에 진출했다. 하지만 8강에서 2022 항저우 대회 디펜딩 챔피언인 이란과 만났다.
이날 한국은 1세트는 접전 끝에 23-25로 내줬지만, 2세트에서는 완성도 높은 조직력을 바탕으로 이란을 압도했다. 특히 에이스 허수봉이 서브에이스를 포함해 3연속 득점하며 앞서가기 시작했다. 이어 이란이 서브 범실, 네트터치 등 실수를 연발하는 사이 멀찍이 달아나 25-18로 세트를 가져왔다.
세트 스코어 1-1을 맞춘 한국은 3세트를 잡아내며 역전에 성공했다. 3세트에서도 이란의 범실이 이어졌고, 한국은 이를 틈타 임동혁의 오픈 공격과 이상현의 중앙 속공으로 리드를 지켜 25-21로 경기를 뒤집었다.
하지만 체력이 발목을 잡았다. 조별리그에서 큰 힘을 보탰던 임성진이 지난달 29일 중국전에서 발목부상을 당했다. 한국은 8강전에서 다른 나라보다 1명이 적은 채로 경기를 치렀다.
4세트 초반부터 벌어진 점수 차를 좁히지 못했다. 최준혁의 서브 득점으로 16-19까지 추격했지만, 끝내 동점을 만들지 못해 20-25로 세트를 내줬다.
한국은 마지막 5세트에서 초반 박빙 승부를 이어갔다. 하지만 7-7 동점 상황에서 허수봉의 공격이 이란의 블로킹에 걸렸다. 이후 최준혁과 허수봉의 범실이 나오며 순식간에 흐름을 내줬다. 매치포인트 위기에서 3연속 득점으로 마지막 반전을 노렸지만, 허수봉의 서브 범실이 나와 경기가 그대로 끝났다.
이날 허수봉은 양 팀 통틀어 최다인 22점, 임동혁은 두 번째로 많은 18점으로 분전했지만, 경기를 뒤집기엔 역부족이었다.
남자배구는 오는 2일 인도와 5~8위 결정전을 치른다.
한편 남자배구마저 8강에서 탈락하며 한국 남녀 배구 모두 이번 대회 빈 손으로 복귀하게 됐다. 여자배구는 지난달 22일 태국과 동메달 결정전에서 0-3으로 패해 4위로 일찌감치 귀국길에 올랐다.
willowdy@newspim.com