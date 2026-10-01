김진명 경기도의원, 판교대장초·중학교 분리 및 중학교 신설 추진 속도

AI 핵심 요약beta
- 김진명 경기도의원이 1일 판교대장 학부모와 교육감을 만났다
- 판교대장초·중 분리와 판교대장중 신설 추진 의지를 확인했다
- 성남시 협조가 과제라며 시장 면담 등 후속 협의를 예고했다
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안민석 교육감 공약 이행 의지 확인...부지·재원 확보 위한 성남시 협조 절실
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김진명 경기도의원은 판교대장지구 학부모들과 함께 경기도교육청 국제교육원을 방문해 안민석 경기도교육감과 판교대장 지역 교육환경 개선을 위한 면담을 가졌다고 1일 밝혔다.
이날 면담에는 김진명 의원을 비롯해 문승호 경기도의원, 성남시교육지원청 교육장, 지역 시·도의원 및 관계자들과 고등동 주민 대표들이 참석해 판교대장지구와 고등동 일대의 교육 현안에 대해 다각도로 논의했다.
주요 의제는 판교대장초·중학교의 분리와 판교대장중학교 신설 건이었다. 안민석 경기도교육감은 선거 공약이었던 해당 사업의 추진 의지를 재확인하며 학교 분리와 신설을 가시화하겠다는 입장을 표명했다.
다만 안 교육감은 "학교 신설을 위해서는 학교 부지 확보와 재원 마련 등 해결해야 할 과제가 산적해 있으며 성남시의 적극적인 협조와 결정이 필수적이다"며 성남시장과 경기도교육감이 함께하는 간담회 개최를 제안했다.
김진명 의원은 교육감의 제안에 적극 공감하며 성남시의 협조를 이끌어내기 위한 후속 행보에 즉각 나서겠다고 응답했다. 김 의원은 학부모들과 함께 성남시장 면담을 추진하고 성남교육지원청과 지속적으로 협의하여 구체적인 실행 방안을 다듬어갈 계획이다.
김진명 경기도의원은 "교육감의 확실한 추진 의지를 확인한 만큼 이제 핵심은 성남시와 경기도교육청 간의 실질적인 협력"이라며 "부지와 재원 확보라는 현실적인 벽이 있지만 판교대장과 고등동 학생들이 더 나은 환경에서 공부할 수 있도록 '벽 깨기'의 자세로 가교 역할을 끝까지 수행하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com