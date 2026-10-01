남양주시, 제32회 남양주 시민의 날 기념식 개최

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 1일 제32회 시민의 날 기념식을 열었다
- 시민헌장 낭독과 시민대상·표창 시상이 진행됐다
- 최현덕 시장은 시민주권시대와 생활정책 강화를 밝혔다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 1일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 시민 등 1000여 명이 참석한 가운데 '제32회 남양주시민의 날 기념식'을 개최했다고 밝혔다.
이날 시에 따르면 이번 기념식은 남양주의 발전을 이끌어 온 시민들에게 감사의 뜻을 전하고 시민이 주인공이 되는 '시민주권시대'의 의미를 공유하기 위해 마련됐다.
행사는 축하·기념영상 상영을 시작으로 시민헌장 낭독, 시민대상 및 남양주시의회 의장·국회의원 표창 시상, 기념사와 축사, 축하공연, 시민참여 합창 등의 순서로 진행됐다.
이날 행사에서는 추미애 경기도지사와 교류도시 시장·군수들의 축하 인사, 시민들이 직접 촬영한 축하·응원 메시지 영상이 상영됐다.
이어 시민의 날 32주년을 기념해 올해 32세인 지역 청년 장재원 씨와 김원경 씨는 시민 대표로 시민헌장을 낭독했다.
지역사회 발전에 기여한 시민들을 격려하는 시상식이 열려 남양주시민대상은 부문별로 김묘실 씨가 사회봉사부문, 권순욱 씨가 문화예술부문, 임정택 씨가 산업경제부문, 최민경 씨가 보건환경부문, 윤종윤 씨가 교육·체육진흥부문 수상자로 선정됐다.
이와 함께 남양주시의회 의장 및 갑·을·병 지역 국회의원 표창이 시민 12명에게 수여됐다.
행사 마지막에는 포에버콰이어합창단, 지역아동센터 연합합창단, 남양주시립합창단이 합동공연을 펼쳤다. 참석자들은 합창단과 함께 '사랑으로'를 부르며 시민의 날을 축하하고 화합의 의미를 나눴다.
최현덕 시장은 기념사에서 "오늘의 남양주를 만들어 주신 분도, 내일의 남양주를 함께 채워갈 분도 바로 시민 여러분"이라며 "도시가 아무리 성장해도 시민 한 분 한 분의 일상이 나아지지 않으면 의미가 없는 만큼 주거와 돌봄, 교통, 문화까지 세심히 살피겠다"고 말했다.
이어 "시민의 목소리가 정책이 되고 그 정책이 다시 시민의 삶을 바꾸는 '시민주권의 선순환'을 만들어 시민이 주인공인 남양주를 만들어 가겠다"고 강조했다.
asj7376@newspim.com