군포 범시민추진단 "군포복합물류터미널 2042년 완전 이전 공식 약속하라"

AI 핵심 요약beta
- 군포 시민단체가 1일 복합물류터미널 완전 이전을 촉구했다.
- 추진단은 2042년 이전 로드맵과 대체부지 마련을 요구했다.
- 운영권 참여와 발전기금 조성 등 환원책도 제시했다.
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'민·관·공 합동 감시기구' 구성 요구
국토부·한국복합물류에 대책 마련 촉구
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포 복합물류터미널 이전 촉구 범시민추진단(이하 추진단)이 국토교통부와 한국복합물류㈜를 향해 군포복합물류터미널의 2042년 완전 이전과 지역사회 실질 환원 대책 마련을 촉구하는 성명서를 발표했다고 1일 밝혔다.
추진단은 성명서를 통해 지난 30년간 국가 물류 거점이라는 명분 아래 군포시민들이 대형 화물차 통행에 따른 교통 혼잡, 매연·미세먼지, 소음, 사고 위험 등 심각한 피해와 사회적 비용을 전적으로 감내해 왔다고 지적했다.
이어 추진단은 25만 군포시민의 뜻을 모아 4가지 핵심 요구사항을 정부와 관계 기관에 강력히 전달했다.
우선 정부와 한국복합물류(주)가 2042년 점유 기간 만료에 맞춘 '완전 이전' 방침을 명확히 선언하고 세부 실행 로드맵과 대체 부지 확보 계획을 즉각 수립·공개할 것을 촉구했다.
또한 2028년 완료되는 1단계 시설의 연장운영 계약 체결 시, 그간 피해를 받은 군포시와 시민들의 '운영권 공동참여'를 법적·제도적으로 보장할 것을 요구했다. 이와 함께 물류터미널 운영수익의 일정 비율을 출자해 '군포시 발전기금'을 조성하고 환경 개선 및 주민 복지 사업에 직접 환원하는 조항을 계약서에 명시할 것을 강력히 주장했다.
아울러 완전 이전이 이뤄지는 2042년까지의 주거 환경 보호를 위해 군포시, 시민단체, 주민 대표가 참여하는 '민·관·공 합동 환경·교통 감시 기구'를 구성하고 정기적인 실태조사를 실시할 것을 제시했다.
추진단 관계자는 "25만 군포시민의 정당한 요구가 관철될 때까지 모든 합법적 수단을 동원해 강력히 투쟁해 나갈 것"이라며 국토교통부와 관계 기관의 진정성 있는 해결책 마련을 거듭 촉구했다.
1141world@newspim.com