[2026AG] '2차 슛오프 5발 적중' 이건혁, 속사권총 2관왕…12년 만에 개인·단체 석권

AI 핵심 요약beta
- 이건혁이 1일 아이치·나고야 AG 남자 속사권총 개인전 금메달을 땄다.
- 쑤롄보판과 32히트 동률 뒤 2차 슛오프 끝에 승리했다.
- 단체전까지 제패해 한국 사격의 마지막 금메달 2개를 보탰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 사격 남자 25m 속사권총의 이건혁(대구공공시설관리공단)이 2차 슛오프까지 이어진 접전 끝에 개인전 금메달을 따내며 2026 아이치·나고야 아시안게임 2관왕에 올랐다.
이건혁은 1일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 남자 25m 속사권총 개인전 결선에서 세계기록 보유자 쑤롄보판(중국)과 32히트로 동률을 이룬 뒤 두 차례 슛오프 끝에 승리했다.
앞서 송종호(IBK기업은행), 윤서영(KB국민은행)과 단체전 금메달을 합작한 이건혁은 개인전까지 정상에 오르며 금메달 2개를 목에 걸었다.
한국 선수가 아시안게임 남자 속사권총 개인전과 단체전을 동시에 석권한 것은 2014 인천 대회 김준홍 이후 12년 만이다.
속사권총 결선은 점수제가 아니라 '명중'(1점)과 '실패'(0점)로 구분한다. 표적지 9.7점 이상 쏴야 '명중'이다. 8명의 결선 선수는 4초 안에 5발씩 쏘는 '시리즈'를 2번 거친다.
이후 3시리즈부터는 선수가 탈락한다. 3시리즈는 7~8위 선수 2명이 탈락하고, 4시리즈부터는 최하위 선수가 한 명씩 사대에서 물러난다.
한국은 3시리즈까지 이건혁이 13발로 1위를 달리고, 윤서영이 11발로 공동 4위에 자리하는 등 순조롭게 출발했다. 그러나 4시리즈에서 윤서영이 5발 중 1발만 명중시켜 6위로 처지면서 경기를 마쳤다.
홀로 남은 이건혁은 결선 첫 시리즈부터 5발을 모두 맞히며 좋은 출발을 보였다. 이후 안정적으로 선두권을 지킨 이건혁은 후반까지 쑤롄보판과 치열한 경쟁을 이어갔다.
최종 8시리즈 직전 이건혁은 쑤롄보판보다 한 발 앞섰다. 그러나 이건혁이 4발만 명중한 가운데 쑤롄보판이 5발을 모두 명중시키며 32히트를 만들었다. 결국 32-32 동점이 되며 승부는 슛오프로 넘어갔다.
첫 번째 슛오프에서도 두 선수는 나란히 4히트를 기록했다. 두 번째 슛오프에서 승부가 갈렸다. 먼저 사격한 쑤롄보판이 2히트에 그친 가운데 이건혁은 5발을 모두 명중시키며 금메달을 확정했다.
동메달은 22히트를 기록한 굴람 무스타파 바시르(파키스탄)가 차지했다. 함께 결선에 나선 윤서영은 12히트로 6위에 올랐다.
이건혁은 본선에서 588점을 기록해 전체 2위로 결선에 진출했다. 본선 점수로만 메달을 가리는 단체전에서는 송종호, 윤서영과 합계 1749점을 기록해 중국(1740점)을 9점 차로 제치고 우승했다. 한국의 이 종목 단체전 금메달도 2014 인천 대회 이후 12년 만이었다.
3년 전 2022 항저우 아시안게임 단체전 은메달에 머물렀던 이건혁은 이번 대회에서 개인·단체 금메달을 모두 따내며 아쉬움을 씻었다.
한국 사격은 대회 마지막 일정이었던 남자 속사권총에서 금메달 2개를 추가하며 이번 대회를 금메달 3개, 은메달 5개, 동메달 4개로 마쳤다.