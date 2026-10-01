BTS 월드투어, 누적 매출 5억 달러…팝 그룹 최초 기록

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 9월 30일 월드투어 매출 5억 달러를 돌파했다.
- 방탄소년단은 8월 12회 공연으로 1억7170만 달러를 벌어 톱 투어 1위에 올랐다.
- 빌보드는 방탄소년단의 최종 누적 매출이 10억 달러에 근접할 것으로 봤다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블즈 소속 그룹 방탄소년단(BTS)이 전 세계 팝 그룹 최초로 월드투어 매출 5억 달러를 돌파했다.
미국 음악 전문 매체 빌보드가 9월 30일(현지시간) 발표한 최신 박스스코어에 따르면 지난 4월 대한민국 고양에서 포문을 연 방탄소년단의 월드투어 '아리랑(ARIRANG)'이 누적 매출 5억 달러(한화 약 6800억 원)를 돌파했다.
박스스코어 역사상 단일 투어로 5억 달러 매출을 올린 투어는 20개 미만이며 그룹 단위로는 역대 7번째다. 앞서 이 기록을 달성한 6개 팀은 모두 록 밴드다. 팝 그룹 중 5억 달러 매출을 찍은 팀은 방탄소년단이 최초다.
'톱 투어(Top Tours)' 차트 정상도 되찾았다. 방탄소년단은 8월 한 달간 진행된 12회 공연을 통해 총 1억 7170만 달러(한화 약 2300억 원)의 티켓 매출을 올리고 약 80만 명의 관객을 동원해 1위에 올랐다.
이는 빌보드 박스스코어 집계 역사상 비욘세(2023년 8월 1억 7930만 달러)에 이어 역대 두 번째로 높은 월간 매출이다. 이로써 방탄소년단은 팀 통산 5번째 빌보드 '톱 투어' 1위를 차지했다.
배드 버니(10회), 비욘세, 콜드플레이, 엘튼 존(각 7회)의 뒤를 이어 역대 최다 1위 아티스트 순위 상위권에 이름을 올렸다.
방탄소년단은 북미 6개 도시에서 12회 공연을 전석 매진시키며 대륙을 사로잡았다. 6개 도시 공연 모두 8월 '톱 박스스코어' 차트에 진입했으며 이 중 5개가 '톱 10'에 올랐다. 가장 큰 성과를 거둔 뉴저지 이스트 러더퍼드의 메트라이프 스타디움 콘서트는 단 2회 만으로 3270만(한화 약 444억) 달러의 매출과 15만 8000명의 관객을 동원했다.
빌보드 분석에 따르면 방탄소년단의 투어는 향후 약 40회의 공연이 예정돼 있고 최종 누적 매출은 10억 달러(한화 약 1조 3600억 원) 고지에 가까울 전망이다.
alice09@newspim.com